Ente de Turismo: “Con derecho el sector privado quiere participar de las decisiones”, dijo Satto

El presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto, explicó el origen y los alcances del nuevo organismo provincial, que integró al sector público y privado en la gestión turística, y remarcó que se trató de una demanda histórica de los prestadores vinculados a la actividad.

En declaraciones al programa Amanece que no es poco (Radio Plaza 94.7), Satto sostuvo que la conformación del ente respondió a un reclamo sostenido del sector privado, al señalar que “es un reclamo de muy larga data del sector privado que con justicia, con derecho, quiere participar en la toma de decisiones porque es el prestador directo de los servicios turísticos en su altísimo porcentaje”. En ese marco, describió que la actividad turística involucró múltiples rubros, como “la gastronomía, la hotelería, el transporte” y una amplia variedad de servicios que se activaron cuando un turista visitó los destinos entrerrianos.

El funcionario contextualizó la creación del organismo al indicar que se trató de una modalidad ampliamente utilizada en otras jurisdicciones. Al respecto, afirmó que “esto es una situación que ocurre en todo el mundo y en muchísimas ciudades de nuestro país”, y enumeró casos como Mar del Plata, Bariloche y Pinamar, que contaron con entes mixtos desde hacía dos décadas. También recordó que, dentro de la provincia, ciudades como Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Victoria ya contaban con experiencias similares, mientras que a nivel provincial la implementación se había demorado.

Satto repasó el proceso institucional que permitió la puesta en marcha del EMTURER y explicó que se trató de una iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo. En ese sentido, señaló que “nosotros hicimos todo el proceso legal, presentamos el proyecto, porque esto fue una promesa de campaña del gobernador Frigerio”. Detalló que la propuesta atravesó el debate legislativo, se trabajó sobre el contenido de la ley, se reglamentó y finalmente se avanzó en su instrumentación.

En ese marco, precisó que fue designado como presidente del ente y remarcó que el nuevo esquema implicó cambios en la estructura del Estado provincial. Según indicó, “salió del organigrama la Secretaría de Turismo” y el área dejó de existir como tal.

Finalmente, Satto explicó que la gestión del turismo entrerriano pasó a regirse bajo este nuevo modelo institucional. “Hoy los destinos del turismo entrerriano se rigen a partir de este ente mixto que integra al sector privado y, por supuesto, que tiene el manejo del sector público, que también es quien, a partir de un consenso, fija las políticas”, afirmó, y concluyó que la puesta en marcha del EMTURER representó “un cambio en el esquema de gobernar” el turismo en la provincia.