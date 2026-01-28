La Florida de Chajarí denunció la agresión a un integrante de su cuerpo técnico en Concordia

Un episodio violento posterior al partido entre Colegiales de Concordia y La Florida de Chajarí por la Copa Entre Ríos de la rama masculina que organiza la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF) sacudió el pasado domingo al deporte provincial. Según denunciaron desde el club chajariense, un dirigente de la institución concordiense agredió físicamente a un integrante del cuerpo técnico visitante, Aldo Tisocco.

Según indicaron, un dirigente del club Colegiales agredió a Tisocco, integrante del cuerpo técnico de La Florida, propinándole un fuerte golpe en su ojo derecho una vez finalizado el partido y según los primeros estudios pueden dejar secuelas graves para el damnificado.

De acuerdo a lo informado, Tisocco sufrió una fisura que le provocó un derrame y tuvo que ser asistido por profesionales de la salud, quienes le indicaron medicación y reposo.

Tras conocerse lo ocurrido, el Club La Florida utilizó sus redes sociales para expresar un mensaje en contra de la violencia en el fútbol, llamando a la reflexión bajo la consigna de “No violencia”. No obstante, desde la institución señalaron que este tipo de manifestaciones públicas resultan insuficientes si no existe un compromiso real de los dirigentes para erradicar conductas violentas de los estadios.

Cabe mencionar que el encuentro ya había estado marcado por situaciones conflictivas durante su desarrollo. Al término del primer tiempo, cuando el marcador se encontraba 1 a 1, dos jugadores del conjunto local fueron expulsados tras protagonizar una pelea entre ellos en el camino hacia los vestuarios.

Vale recordar que este encuentro correspondía a la sexta y última fecha de la zona 9 de la Copa Entre Ríos, dónde Colegiales y Las Flores definían quién ganaba el grupo. Con el resultado a favor para los visitantes por 3 a 1, siguieron en la competencia mientras que el elenco de Concordia deberá jugara la instancia de Copa Federación dentro de 15 días.

Fuente: Tal Cual Chajarí