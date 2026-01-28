Fotoperiodistas presentan una muestra a 29 años del asesinato de José Luis Cabezas

Algunos fotoperiodistas de la ciudad de Paraná inaugurarán este sábado 31 de enero, a las 20, una muestra en el Centro Cultural Almacén de los 33, ubicado en la esquina de Courreges y Bavio, en el marco del 29º aniversario del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, con el objetivo de visibilizar su trabajo, reivindicar la labor del fotoperiodismo como oficio y recordar uno de los crímenes contra la prensa que más marcaron a la Argentina.

La exposición propone un recorrido por imágenes representativas de las trayectorias profesionales de fotógrafos y fotógrafas que desarrollan su actividad en la capital entrerriana. La iniciativa surge como un espacio de encuentro y de expresión en un contexto que los organizadores describen como complejo para el periodismo gráfico, atravesado por crisis estructurales en los medios de comunicación, transformaciones tecnológicas aceleradas y una creciente superproducción de imágenes que conviven con condiciones laborales cada vez más precarias.

Según expresaron desde la organización, la muestra busca poner en primer plano el compromiso cotidiano de quienes trabajan registrando la realidad, con una mirada atenta sobre lo que sucede en su entorno social, político y cultural. Las fotografías expuestas reflejarán historias, experiencias y procesos de trabajo que forman parte del ejercicio del fotoperiodismo local, entendiendo a la imagen como una herramienta para comunicar, interpelar y construir memoria, más allá de la inmediatez informativa.

La actividad se inscribe en una fecha significativa para el periodismo argentino. José Luis Cabezas, reportero gráfico de la revista Noticias, fue asesinado el 25 de enero de 1997 en General Madariaga, mientras se encontraba cubriendo la temporada de verano en la ciudad de Pinamar. El crimen, que conmocionó al país y generó una masiva reacción social bajo la consigna "No se olviden de Cabezas", se convirtió en un instrumento de la lucha por la libertad de expresión y contra la impunidad.

Tres años después del asesinato, el 2 de febrero de 2000, la Justicia determinó que el crimen había sido ordenado por el empresario postal Alfredo Yabrán, quien fue señalado como autor intelectual. Yabrán se suicidó el 20 de mayo de 1998, cuando se encontraba prófugo tras haber sido imputado en la causa, en un episodio que profundizó el impacto político y judicial del caso y dejó abiertas discusiones que aún hoy atraviesan al periodismo y a la sociedad argentina.

Además de honrar la memoria de Cabezas, la muestra también se presenta como un espacio para visibilizar reclamos vinculados a las condiciones laborales del sector y para expresar pedidos de justicia en casos que involucran a trabajadores de prensa.

Participan de la muestra los fotoperiodistas Gustavo Cabral, Cristian Portela, Diego Arias, Dante Hernán Saravia, Juan Ignacio Pereira, Juan Manuel Hernández, Liza Emery, María Eugenia Ballesteros, Mateo Oviedo, Juliana Faggi y Mauricio Garin.