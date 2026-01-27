El hospital de Chajarí recibió un nuevo grupo electrógeno para potenciar sus servicios

Con el objetivo de contribuir al fortalecimiento del sistema sanitario, se realizó la entrega de un nuevo grupo electrógeno al Hospital Santa Rosa de la ciudad de Chajarí. La acción se da en el marco del trabajo conjunto entre la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y el Gobierno de Entre Ríos.

El acto contó con la participación de la Delegación Argentina, a través de su presidente, Alejandro Daneri, el vicepresidente, Pedro Galimberti, y el delegado, Juan Carlos Chagas, junto al director general de Hospitales de la provincia de Entre Ríos, Mauro González, el director del Hospital Santa Rosa, Daniel Benítez, con su equipo, y autoridades municipales.

Durante la entrega, Daneri remarcó que "este tipo de acciones hacen al fortalecimiento de los servicios públicos esenciales y al acompañamiento a las instituciones de salud. Desde la Delegación Argentina vamos a continuar trabajando, en línea con las prioridades establecidas por el gobernador Rogelio Frigerio, para contribuir al cuidado de las comunidades de la región y de Entre Ríos".

Asimismo, Galimberti resaltó la importancia de la entrega para la institución de salud: "Contar con equipamiento adecuado es fundamental para brindar atención de manera continua y segura. Esto responde a una necesidad concreta del hospital y busca acompañar su funcionamiento diario, aportando previsibilidad y respaldo a un servicio que es clave".

Por otro lado, el director general de Hospitales de la provincia de Entre Ríos, Mauro González, explicó que "este equipamiento va a permitir reforzar la infraestructura del nosocomio y asegurar la continuidad del servicio eléctrico necesario para el desarrollo de sus prestaciones".

Por último, el director del Hospital Santa Rosa de Chajarí, Daniel Benítez, sostuvo: "Para nuestra institución, es un momento histórico. Durante muchos años contamos con un grupo electrógeno antiguo y de capacidad limitada, que ya no lograba abastecer la demanda real que hoy tiene un hospital regional como el nuestro. El crecimiento sostenido de los servicios, la complejidad de las prestaciones y el rol estratégico que cumplimos en la red sanitaria del norte entrerriano hicieron evidente la necesidad de dar un salto estructural en materia de energía y seguridad operativa".

Cabe mencionar que el hospital funciona como centro de derivación en materia de maternidad para distintas localidades del norte entrerriano como Federación, San Jaime de la Frontera, Los Conquistadores, Feliciano, Santa Ana y Villa del Rosario. Esto conlleva el requerimiento de que áreas críticas, como el quirófano y la unidad de cuidados intermedios, se encuentren operativas con suministro eléctrico de manera permanente.

Además, la institución brinda atención durante todo el año en servicios como Pediatría, Clínica Médica, Ginecología, Traumatología, Unidad de Terapia Intermedia y Guardia Central, entre otros, alcanzando un volumen anual que supera las 60 mil prestaciones, lo que lo posicionan como un centro de referencia para la ciudad y la región.