Modo Peña propone una noche de folclore y encuentro frente a Sala Mayo

Este jueves 29 de enero, a las 20, en las inmediaciones de Sala Mayo, se realizará una nueva edición de Modo Peña, una propuesta cultural que invita a disfrutar de una noche de música, danza y tradiciones populares.

Durante la noche se presentarán Fernanda Roselli Grupo, Renacer Tradicional, Dúo Sendero y Alma en Peña. Además, participará la pareja de baile integrada por Soledad Ramírez y el Peta Zaragoza, y el grupo de Folklore disidente Las Comadres, que aportará una mirada diversa sobre las expresiones del folklore.

La jornada contará con un patio gastronómico y la participación de la Editorial Municipal, que estará presente con una feria de libros, sumando un espacio para la lectura y el intercambio cultural.

Modo Peña se consolida como un espacio de encuentro que promueve la música popular, el acceso a la cultura y el disfrute colectivo en espacios públicos.

La actividad será libre y gratuita.