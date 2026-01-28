Reclamo y represión en el puerto de Concepción del Uruguay: trabajadores apuntan contra el Ente Portuario

El secretario Gremial del Sindicatos Unidos Portuarios Argentina (SUPA) de Concepción del Uruguay, Héctor Aguirre, se refirió al conflicto que terminó con una represión policial el pasado lunes y responsabilizó al presidente del Ente Portuario y al dirigente gremial Héctor Rojas.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Aguirre definió que “la policía y la Prefectura actuaron salvajemente” y contó que “el comisario se acercó, nos lee el acta de que teníamos que desalojar y le dijimos que no había ningún problema, porque estaba la orden de la jueza, y cuando vamos retirándonos todos en paz empezó una balacea de tiros de goma, gases; fue impresionante, la verdad que fue una animalada lo que hicieron”.

Denunció que por esto “hubo muchos compañeros heridos” y relató que “desde el puerto hasta la estación de servicio YPF tenemos unas ocho cuadras, y hasta ahí fueron persiguiendo a los compañeros a los tiros por la ciudad; en las motos ellos salieron de cacería. Fue brutal y de esto lo hacemos totalmente responsable al señor Marcos Di Giuseppe, presidente del Ente Portuario del puerto de Concepción del Uruguay”.

Detalló que “de la parte nuestra, hay siete heridos, y hay un compañero que tiene 19 tiros de goma de la cintura para abajo. Eso es una animalada lo que hicieron. Y de parte de la policía, no creo que haya algún lesionado porque nosotros en ningún momento reaccionamos”. Y aclaró que “hay un video donde se muestra que la policía arroja una botella y después de eso empieza toda la balacera”.

En este marco, mencionó: “Nosotros nos estábamos retirando en paz. Y, además, nunca hubo un corte total, nosotros cortamos una mano. Empezamos el sábado y estaba todo liberado, el domingo cuando empiezan a mandar los camiones cargados para el barco, cortamos un carril y no dejamos pasar los camiones. Incluso entraron compañeros a trabajar y lo hicieron libremente, lo que no dejábamos pasar eran los camiones. Pero, además, nosotros le habíamos presentado una nota al Ente Portuario, cuando estuvimos con Marcos Di Giuseppe, a Prefectura y a la empresa Urcel, avisándoles que, de no acatar y que no nos recibiera, íbamos a tomar una medida, que es la que tomamos. Porque acá están en complicidad el Ente Portuario, la empresa Urcel y el SUPA Bajo Paraná, que no tiene jurisdicción en este puerto”.

Sobre los motivos de la protesta, explicó que “el problema es con Urcel porque no nos reconoce como sindicato, no es con el sindicato SUPA Bajo Paraná. Pese a que tenemos todos los papeles que le presentamos a la empresa, a Prefectura y también al Ente Portuario, pero ellos no lo reconocen porque hay una connivencia entre el SUPA Bajo Paraná con Urcel”.

Reiteró que “el conflicto no es con el SUPA Bajo Paraná, a nosotros el SUPA Bajo Paraná no nos interesa porque ellos no tienen jurisdicción y no tienen nada que lo avale para estar en el puerto de Concepción del Uruguay. Ni personería tiene el SUPA Bajo Paraná, nosotros personería, somos sindicatos de primera, y lo que pasa acá es que hay una connivencia entre Urcel, el Ente Portuario y SUPA Bajo Paraná”.

También planteó que “hay muchas cosas que se reclaman como el tema de los jornales o que el puerto de Concepción del Uruguay no tiene baños; ponen unos baños químicos y la gente no puede decir nada porque los tienen totalmente amenazados desde el SUPA Bajo Paraná conducido por Héctor Rojas”. Mencionó asimismo que “todos los que estábamos haciendo el corte, éramos todos los que nos habían dejado afuera hace tres años del SUPA Bajo Paraná, en complicidad con la empresa Urcel”.

Agregó que “es lamentable la situación de los trabajadores. Hoy el jornal que se está pagando en el puerto de Concepción del Uruguay es de 49.000 pesos por las 6 horas, mientras que el SUPA de Concepción del Uruguay, que está federado a la FEPA, conducido por Marcelo Osores, está en 97.000 pesos, que es lo que se paga en cualquier puerto”.

El Ente Portuario es un ente regulador, que decide quién entra, quién no entra, y acá el SUPA Bajo Paraná no tiene un solo papel que lo avale para estar en el puerto de Concepción del Uruguay, no tiene jurisdicción ni personería, y a nosotros nos ha pedido el presidente del Ente todas las cosas, que le hemos presentado con duplicación. Es cómplice el Ente Portuario porque la diferencia de jornales que hay es terrible; las condiciones de trabajo son lamentables porque no los trabajadores no tienen un lugar donde cambiarse, no tienen vestidor, el baño es químico; los elementos de seguridad se los dan cuando se le canta. Nosotros somos jornaleros, y el pago tiene que estar cuando se termina el turno, pero acá lo pagan a los 5, 6 días después que se termine el buque”.

Apuntó contra el dirigente del SUPA Bajo Paraná, Héctor Rojas, y aseguró que “fue quien pidió la intervención de la policía” para desalojar el puerto.

Por otra parte, confirmó la situación de los trabajadores detenidos: “Se está encargando nuestro secretario general junto con la abogada y muy probablemente que ya hoy los liberaban. Están detenidos por agresión a las autoridades y eso es nada que ver; yo puedo garantizar que esos cuatro compañeros que detuvieron, a dos los cazaron como a cuatro o cinco cuadras del puerto y a otros dos compañeros cuando nos estábamos retirando de la manifestación. Y los hago totalmente responsables a Marcos Di Guiseppe, presidente del Ente Portuario, y a Héctor Rojas”.

Finalmente, sobre la posibilidad de resolver el conflicto en los 15 días de conciliación obligatoria, Aguirre apuntó que “veo muy positiva la situación, porque si hacen lo que tienen que hacer, el único representante de los estibadores del puerto de Concepción del Uruguay es el SUPA Concepción del Uruguay. Así lo dicen los papeles y si la justicia o el Ministerio de Trabajo actúan como tiene que ser, no me queda ninguna duda de que nosotros vamos a ser los representantes de los estibadores del puerto de Concepción del Uruguay”. Y alertó que “exactamente lo mismo que estamos pasando en Concepción del Uruguay pasa en el puerto de Ibicuy, donde también opera la empresa Ucel”.