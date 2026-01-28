Seguridad Vial: “El mayor flujo vehicular en las rutas trae consigo mayor riesgo de siniestralidad”

El encargado de comunicación de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Entre Ríos, Diego Passarello, brindó estadísticas relacionadas a la siniestralidad vial que marcan datos alarmantes en cuanto a cantidad de víctimas fatales.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Passarello señaló que “la policía de la provincia de Entre Ríos intervino en 38 siniestros en este mes de enero, con la consecuencia de 30 heridos graves, dos heridos leves y unas 28 personas ilesas. Y lamentablemente tenemos un saldo de 20 víctimas fatales en este mes de enero”.

En la comparación, consignó que “en el 2025 hubo 13 siniestros; en 2024 hubo 10 y en el 2023 hubo 24 siniestros. Y en la estadística de los últimos seis años, siempre hubo más de 10 víctimas en enero”.

Ante ello, planteó que “cuando diagramamos estrategias de trabajo, operatividad en ruta y planificación de los dispositivos tecnológicos, tenemos que analizar la primera quincena de enero, donde en la primera semana hubo alrededor de 150.000 vehículos y la otra semana hubo alrededor de 140.000, es decir un promedio de 140.000 vehículos cada semana. Eso ahora disminuyó un poco, estamos en unos 80 a 90.000 vehículos por semana y entendemos que en la primera quincena de febrero el flujo vehicular aumenta”.

“Esto quiere decir que el mayor flujo vehicular en las rutas nacionales y provinciales que recorren nuestro territorio también trae consigo mayor riesgo de siniestralidad. El 70% de los siniestros que han acontecido han sido en rutas, y también hay que decir que, de estos siniestros con víctimas fatales que hubo en la provincia, la característica ha sido la colisión, que se da a veces por adelantamiento indebido, el sobrepaso en zonas no permitidas, no respetar la cartelería de la ruta”, detalló.

Agregó que “la mayor cantidad de siniestros ha sido de vehículos mientras que el año pasado habíamos terminado con mayor siniestralidad de motos. En lo que va de este año, el 85% fue de automóviles y sólo el 15% motovehículos”.

Acotó que “también un factor que ha sido determinante en esta siniestralidad del mes de enero, es que la mayoría de los siniestros graves ha sido en horas de la noche. El 60% de los siniestros se produjo en horas de la noche, y allí se pueden inferir las dificultades para conducir. Por eso siempre recomendamos que, si uno va a planificar un viaje de larga distancia, fundamentalmente intentar hacerlo en horas del día porque en la noche la visibilidad es un factor determinante. También puedo decir que la franja etaria que tiene más incidencia en este mes ha sido de entre 35 y 44 años, y entre 15 y 24 años, es decir que también hubo menores involucrados en los siniestros”.

Consultado por el estado de las rutas nacionales en la provincia y su incidencia en los incidentes viales, el policía sostuvo que “cuando hablamos de seguridad vial intervienen varios factores, entre esto la infraestructura, y también la respuesta sanitaria, el trabajo estratégico que realiza tanto la policía como las fuerzas de seguridad, la responsabilidad de los conductores y también el nivel de educación y de conciencia vial de una comunidad. No me corresponde a mí hacer una valoración sobre la infraestructura vial, pero cada vez que llegamos a un siniestro el gabinete científico estudia no sólo las cuestiones relacionadas al impacto, sino también la traza vial, y hace informes que después los termina develando la justicia. Lo cierto es que cuando nosotros notamos determinados sectores que están generando siniestros, también lo informamos a las áreas correspondientes”.

Ejemplificó que “durante el 2025, en el sector que va entre Brazo Largo y Ceibas, sobre la ruta nacional 12, también hubo siniestros graves, hubo despistes, y en particular este tramo es recto y también aquí la velocidad ha sido determinante en algunos despistes. Sabemos también que, a veces, la acumulación de agua producto del desgaste de la calzada, ha generado hidroplaneo y también sobrepaso de un carril a otro, provocando siniestros. Pero no nos corresponde a nosotros hacer un análisis de la infraestructura vial de la provincia de Entre Ríos”.

En cuanto al trabajo de prevención, indicó que “en temporada de verano, además de los 21 puestos de control, se volcaron más de 400 efectivos al operativo Verano Seguro, lo que implica refuerzos en las ciudades turísticas de la provincia y también en los puestos de control, llevando desplazamiento de operativos móviles a estos lugares puntuales de la ruta 12, ruta 14, sobre la ruta 11, ruta 127, y todos los corredores que llevan a los principales centros turísticos de nuestro país”.

En este contexto, Passarello remarcó que “el vehículo tiene que tener los mismos pasajeros que cinturones de seguridad, y en consecuencia hay intervenciones respecto de esto. También el alcohol al volante es determinante. El año pasado terminamos con más de 800 alcoholemias positivas en toda la provincia, y en este mes de enero llevamos más de 50.000 controles de alcoholemia, lo que nos ha permitido detectar a 80 conductores con distintas graduaciones de consumo de alcohol. Esto significa que, a mayor cantidad de controles, también es mayor la posibilidad de detectar faltas en la conducción. Entiendo que la prevención es importante, pero también es importante trabajar a conciencia, de manera transversal, con educación constante, con infraestructura, con operativos estratégicos y también con educación y conciencia vial en casa, en la familia, en la planificación de los vehículos y también durante el viaje”.

Por último, en cuanto a la prevención y concientización, consideró que “hay que hacerlo permanentemente, de manera constante, y tiene que ser transversal, tiene que estar en todos los colegios, las instituciones, en casa. Siempre que podemos desde el área de educación, tenemos personal técnico y hacemos recomendaciones, pero no es algo que nosotros podamos planificar de manera directa en cuestiones que tengan que ver con infraestructura, que estén relacionados a Vialidad provincial o a Vialidad Nacional. Sí, de hecho, a veces cuando se coloca cartelería o cuando es necesaria determinada cartelería, hay una comunicación permanente con ambas áreas de infraestructura, donde solicitamos la instalación de determinada cartelería o modificaciones estructurales. Eso siempre se habla, es mesa de trabajo permanente entre estas áreas. En lo que está a nuestro alcance, siempre reflexionamos sobre estas cuestiones y hacemos nuestras recomendaciones”.