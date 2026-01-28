Un actor de “Valle Salvaje” está en Argentina y trabaja de pizzero para sustentarse

El actor Julen Katzy está en San Clemente del Tuyú.
Julen Katzy, actor de la famosa serie española Valle Salvaje, se encuentra en San Clemente del Tuyú para vivir una experiencia diferente a la de los sets y las exigencias.
El intérprete fue entrevistado por A la Tarde y manifestó acerca de su viaje a Argentina: “Hay cosas que las siento, que las tengo que hacer y no pienso mucho”.
Al ser consultado sobre su impuso al venir al país a trabajar, Katzy explicó: “Mi decisión ahora era que quería vivir algo diferente y tení la posibilidad de estar acá. No sé lo que me va a traer Argentina, tampoco sé lo que vengo buscando”.
Asimismo, contó cuáles son sus tareas en nuestro país y detalló que por las noches trabaja en una pizzería como camarero y durante el día desempeña tareas en un Balneario de la citada ciudad de la Costa Atlántica.
Por otro lado, muchos turistas o residentes, lo reconocen en el trabajo por la serie o algunos le encuentran un parecido con su personaje y no pueden creer que esté en suelo argentino.
Finalmente, agregó donde duerme: “Vivo en el Balneario, me dejaron un cuarto y me dan de comer, a cambio ayudo a los Guardavidas con lo que necesitan”.
Fuente: Noticias Argentinas.