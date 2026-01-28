Javier Milei cantó junto a Fátima Flórez en Mar del Plata y hay rumores de reconciliación

El presidente Javier Milei vivió otra de sus noches soñadas de estrella musical, con micrófono en mano y sobre el escenario del teatro Roxy en Mar del Plata, donde cerró como cantante y a puro rock el espectáculo teatral de Fátima Flórez. Lo aplaudieron a rabiar, pero a la salida se encontró con una expresión de rechazo inesperada: lo insultaron quienes salían de la sala Radio City, espectadores del show de Pedro Aznar.

Su presentación fue a sala llena y durante la función tuvo constantes expresiones del público, que lo aplaudió en su ingreso, se sacó fotos con él, celebró cada vez que la artista lo mencionó y le festejó mucho su interpretación del “Rock del Gato”, el tema que eligió para esta intervención. Ella lo acompañó con voz y le bailó.

Luego agradeció al público, destacó la calidad artística de Flórez, también reconoció al público y alentó a seguir acompañando el proyecto. Se despidió con un “Viva la libertad, carajo”.

Milei llegó al teatro acompañado de su hermana, Karina, y de la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello. También acompañó, en otra ubicación, el secretario de Cultura de la Nación, Leandro Cifelli.

A esas muestras de apoyo se sumaron, afuera y a pocos metros, algunas expresiones de rechazo que encabezaron algunas agrupaciones con distintas consignas. Al grito de “Que se vaya” le recriminaban, con carteles, la situación de incendios en la Patagonia y las alianzas del gobierno con Donald Trump.

Mientras tanto adentro de la sala todo era diversión, al ritmo de las imitaciones y cuadros humorísticos de Fátima Flórez y, sobre el final, con esa presencia del Presidente sobre el escenario.

No es la primera vez que andaba por allí. Hace dos años también la visitó a Flórez, por entonces su novia. En aquella oportunidad vio el espectáculo, subió para saludarla y cerró ese paso por las tablas con un gran beso. Hoy, aclaró ella, vino como amigo.

La presentación musical de Milei no fue improvisada. Se ocuparon de ensayar por la tarde, durante casi media hora. Él eligió ese tema musical y le dio su impronta, siempre acorde a su estilo desaforado.

Desde el teatro se retiró con su custodia rumbo a la zona del faro, donde tenía un compromiso más: ser el orador final de La Derecha Fest, un encuentro organizado por sectores extremos de La Libertad Avanza.

