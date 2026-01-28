Con un inspirado Ángel Di María, Rosario Central venció a Racing en Avellaneda

Rosario Central venció a Racing por 2 a 1 en duelo de Academias y celebró su primera victoria en el Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Ángel Di María anotó un gol con una genialidad y luego participó del segundo gol de la tarde en el Cilindro de Avellaneda, en el marco de la 2ª fecha de la Zona B.

Luego de un arranque parejo el partido se abrió por una acción individual de Di María, que a los 24 minutos recibió por la izquierda, dejó a un rival en el camino tras un enganche y con cara externa le metió efecto a la pelota para vencer la resistencia de Facundo Cambeses.

Central se acomodó con la ventaja y Di María siguió siendo su faro en un campo de juego en pésimas condiciones debido al cambio de césped. A los 35 minutos, Fideo metió una corrida desde su campo, abrió para Jaminton Campaz y su centro lo capitalizó Alejo Véliz.

Racing fue por el descuento con más ganas que ideas y su búsqueda tuvo su premio antes de irse al descanso, mediante un gran centro de Santiago Solari y Adrián Maravilla Martínez ganó de cabeza entre dos rivales. El tanto primero fue anulado por posición adelantada, pero luego se validó mediante la revisión del VAR en la que se constató que el delantero estaba habilitado.

En el complemento Racing tomó la iniciativa y jugó más en el campo rival. Lo arrinconó a Central e hizo méritos para plasmar el empate. Entre las más claras fue un remate cruzado de Baltazar Rodríguez que desvió Jeremías Ledesma.

Con esta victoria Rosario Central se ubica séptimo en la Zona B con 3 puntos. Mientras que Racing sigue sin unidades en el torneo ya que en el arranque perdió 2-1 ante Gimnasia en La Plata, señala Infobae.

En la próxima fecha Rosario Central recibirá a River Plate, el domingo a partir de las 21.30. Mientras que Racing visitará a Tigre el lunes desde las 19.45.