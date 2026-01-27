El Gobierno creó un supersistema “integral” para el control de la faena bovina

El Gobierno actualizó, simplificó y unificó hoy con una medida diversas normas vinculadas con la faena de ganado. Así lo dispuso con la resolución 40 publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Economía, Luis Caputo. En concreto, creó el Sistema Integral de Faena (SIF) como instrumento continuador del SIF de 2015. Se avanza a una mayor digitalización del control de los establecimientos faenadores. El sector privado ya había sido informado de la política que se venía en diciembre pasado.

Con la norma se actualiza, simplifica y unifica el marco normativo que regulaba diez resoluciones sobre procesos de faena, identificación y trazabilidad de bovinos, bubalinos, porcinos, equinos, ovinos y caprinos. Entre los hitos se cuentan que se elimina la obligación de contar con un libro físico de Existencias de Hacienda y Carnes, vigente desde 1981. A la par de esto se incorpora, según explicaron, el documento electrónico de Existencia de Carne en las cámaras del establecimiento faenador.

Además, con la medida se derogan nueve normativas y para asegurar la continuación de la trazabilidad individual de los animales en la etapa de faena se agrega la lectura obligatoria de la identificación electrónica en la línea de faena para los animales alcanzados. Según pudo saber el diario La Nación, la fecha de implementación de esto último se conocerá pronto.

“Créase el Sistema Integral de Faena, en adelante SIF, a través del cual, los titulares de establecimientos faenadores registrarán la hacienda con destino a faena y cuya interfaz será provista por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía”, dice el artículo 1.

Luego agrega: “El SIF establecido en la presente medida es continuador del Sistema Integral de Faena (S.I.F.) creado por la resolución 586 del 11 de septiembre de 2015 del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y todos los documentos físicos y electrónicos generados en el marco del S.I.F. de la mencionada resolución conservan y mantienen su validez, carácter y efectos a todos los fines que puedan corresponder”.

La normativa incluye la obligatoriedad del registro digital, esto es del ingreso de hacienda, autorizaciones de faena, resultados de la misma y existencias de carne en cámaras, publicó el diario La Nación.

Para destacar, cada tropa de ganado debe tener una autorización emitida por el SIF y firmada por el Servicio de Inspección Veterinaria antes de la faena. “Previo al ingreso a faena de cada tropa, sea total o parcial, debe confeccionarse mediante el SIF la “Autorización de Faena”. Como resultado de dicha autorización, el sistema emite un comprobante consistente en el listado de tropas, parciales o totales, autorizadas a faenar. Éste debe ser impreso en formato papel, de acuerdo al modelo de impresión generado desde el SIF, y suscripto por el Servicio de Inspección Veterinaria destacado en el establecimiento. Las Autorizaciones de Faena deben conservarse archivadas en forma correlativa por el término de un (1) año”, señala el artículo 8.

Según lo dispuesto en el inciso d del artículo 11, para bovinos, bubalinos y cérvidos con identificación electrónica, los establecimientos faenadores tendrán que leer y vincular el número de chip para asegurar la trazabilidad de cada animal en la línea de faena.

La resolución firmada por Caputo también establece que “los titulares de establecimientos faenadores se encuentran obligados a registrar en el SIF mediante formularios digitales el ingreso de la hacienda, la autorización de faena, el resultado de faena y el detalle de las existencias diarias de carne, sea en reses, medias reses, cuartos y/u otras piezas resultantes, en las cámaras del establecimiento”.

En tanto, los establecimientos deben contar con corrales numerados y evitar la mezcla de tropas.

“Los establecimientos faenadores numerarán correlativamente, previo al aserrado y partiendo diariamente del número uno (1), las reses que se sacrifiquen en cada jornada, identificando dicho número correlativo de faena en las siguientes partes”, precisa por su parte el artículo 24.

Según se explicó al diario La Nación, entre otros puntos se elimina la necesidad de que la identificación del número correlativo de faena para bovinos se haga en dos lugares. Ahora, dijeron, se puede optar por uno solo: garrón o brazuelo. También se elimina la obligatoriedad del uso de sellos, lo que da la posibilidad a que se reemplacen con lazos, etiquetas o cualquier medio autorizado por el Senasa.

Toda información registrada en el SIF tiene carácter de declaración jurada. Incumplir puede significar una suspensión preventiva y bloqueo de emisión de DT-e.