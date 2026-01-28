Fútbol: Patronato volvió a empatar sin goles en otro amistoso de pretemporada

En el duelo de Rojinegros no hubo ganadores (Foto: Prensa Colón).

Patronato empató sin goles este miércoles ante Colón de Santa Fe en su tercera jornada de amistosos rumbo a la Primera Nacional 2026 y sumó una nueva igualdad en su preparación, tras las paridades registradas con Atlético de Rafaela (1-1 en el Grella y 0-0 en el predio de La Crema). Luego, los suplentes ganaron 1 a 0.

El equipo de Rubén Darío Forestello se presentó primero con sus titulares en el predio 4 de Junio, a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, donde se jugaron dos encuentros de 70 minutos (dos tiempos de 35).

La formación elegida por el Yagui contó nuevamente con una línea de cinco defensores (tres centrales y dos laterales-volante), tres mediocampistas y dos delanteros. Los intérpretes fueron: Alan Sosa; Maximliano Rueda, Gabriel Díaz, Franco Meritello, Facundo Heredia; Juan Barinaga, Federico Bravo, Valentín Pereyra; Brandon Cortés y Hernán Rivero.

Por su parte, el local presentó algunas caras conocidas para el Santo porque además del arquero Matías Budiño (jugó la Copa Libertadores y Sudamericana con el Rojinegro paranaense en 2023), fueron de la partida los delanteros Julián Marcioni y Alan Bonansea, de destacada labor en la última campaña en el equipo que dirigía Gabriel Gómez.





El DT Ezequiel Medrán eligió estos 11 para el Sabalero: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Pier Barrios, Sebastián Olmedo, Facundo Castet; Julián Marcioni, Matías Muñoz, Ignacio Antonio, Conrado Ibarra; Ignacio Lago y Alan Bonansea.

Triunfo del Santo entre los suplentes

Posteriormente fue el turno de los suplentes de ambos conjuntos y allí el elenco entrerriano se impuso por la mínima expresión, gracias a un tanto del ingresado Luciano Strey.

La alineación del cuadro de Villa Sarmiento estuvo conformada con varios juveniles del club y fue con Franco Rivasseau; Luciano Pacco, Francisco Lencinas, Fernando Evangelista, Santiago Piccioni, Barcolomé Velásquez; Augusto Picco, Marcos Enrique, Valentín Villarreal; Benjamín Bravo y Joaquín Barolín.

Por su parte, el Sabalero alistó a Tomás Paredes; Beltrán, Lucas Picech, Facundo Thaller, Zahir Ibarra; Nahuel Curcio, Bautista Maillier, Federico Lértora, Matías Godoy; Lucas Cano y Facundo Castro.

¿Cuándo debutan?

Debido a la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de postergar una semana el inicio del campeonato, el estreno de Patronato será el 15 de febrero ante San Martín de Tucumán, a las 20, en La Ciudadela por la Zona B. Simultáneamente, Colón recibirá a Deportivo Madryn en el estadio Brigadier Estanislao López en la Zona A. Por lo tanto, no se descarta que haya una nueva jornada de amistosos de cara al debut.