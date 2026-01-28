Cine Cantina proyecta "Godzilla en Santa Fe", con la presencia de sus realizadores

Este jueves 29 de enero a las 21 se proyectará la película Godzilla en Santa Fe, dirigida por Alexander Duré, en el Club Palma Juniors, ubicado en Piedrabuena 133 de la ciudad de Paraná, en el marco del ciclo Cine Cantina. La cita busca acercar al público una producción cinematográfica regional realizada de manera autogestiva, filmada íntegramente en la capital santafecina y que viene de recorrer distintos espacios y festivales con una destacada respuesta del público.

La proyección se da luego del paso de la película por el festival Buenos Aires Rojo Sangre y de funciones con salas colmadas en el cine América, y antes de su llegada a la histórica sala Goumont, en la ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, la función contará con la presencia del director Alexander Duré, junto a integrantes del elenco y del equipo técnico, quienes participarán del encuentro con el público.

Según fue descrita por los propios integrantes del proyecto, la película es una producción realizada a pulmón, sin subsidios ni apoyos institucionales, que propone una relectura local y desfachatada del clásico monstruo del cine. En la película, una versión monstruosa de Godzilla despierta luego de que un huevo prehistórico que estuvo enterrado durante milenios es contaminado por desechos químicos. A partir de ese momento, la criatura irrumpe en la ciudad y desata el caos, mientras las instituciones fallan y la vida cotidiana se ve desbordada por la destrucción. En ese escenario, dos mecánicos sin recursos ni preparación profesional comprenden que nadie acudirá en su ayuda y deciden enfrentar al monstruo con su propio ingenio y herramientas improvisadas.

El film fue rodado íntegramente en Santa Fe y sus alrededores, con escenas registradas en espacios conocidos como el Puente Colgante, la Costanera Este, la laguna Setúbal, el Faro, el Parque Federal, Monte Vera, el Chaquito y una cervecería local. Según explicó Duré, uno de los objetivos centrales del proyecto fue mostrar la ciudad como escenario cinematográfico, en un contexto donde muchas veces queda al margen de las grandes producciones audiovisuales. La elección de locaciones reconocibles forma parte de una decisión consciente de anclar la historia en el territorio y en la experiencia de quienes lo habitan.

El rodaje se desarrolló bajo una lógica completamente autogestiva, utilizando los recursos disponibles y apelando a la colaboración de amigos, vecinos y personas que se sumaron espontáneamente como extras. En varios casos, las escenas masivas se organizaron a partir de convocatorias abiertas realizadas a través de redes sociales, donde participaron personas que se encontraban paseando por la ciudad y decidieron formar parte del proyecto.

La proyección tendrá un valor general de $2.000.