Aldosivi y Barracas Central no se sacaron ventaja en Mar del Plata

No hubo goles ni mayores emociones en un pálido partido en el Minella.

Aldosivi de Mar del Plata y Barracas Central Igualaron sin goles este miércoles en el estadio mundialista José María Minella, por la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

A pesar de un trámite parejo, fue la visita el que estuvo más cerca de abrir el marcador. Aunque el local también tuvo una tras un error de Rodrigo Insúa con un cabezazo que quedó corto para su arquero Marcelo Miño, sin embargo Natanael Guzmán no logró aprovecharlo. Luego Insúa reventó el travesaño por la vía aérea.

En el segundo tiempo no hubo prácticamente situaciones de peligro y todo terminó en un pálido empate en La Feliz.

Con este resultado, ninguno de los dos equipos logró victorias en el inicio del campeonato de Primera División. El Tiburón llegaba de otro empate sin goles con Defensa y Justicia, mientras que Barracas había caído por la mínima ante River.

En la próxima fecha, los dirigidos por Guillermo Farré visitarán a Gimnasia y Esgrima La Plata, mientras que el Guapo recibirá a Deportivo Riestra en el estadio Claudio Chiqui Tapia.