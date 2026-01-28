La Unión de Colón pisó fuerte en Avellaneda y le ganó a Racing en suplementario

La Unión de Colón revirtió la imagen de la primera parte y se llevó la victoria frente a Racing de Avellaneda en suplementario por 72-76, como visitante, en la continuidad de la fase regular de la Liga Argentina de Básquetbol. Rodrigo Acuña fue el goleador con 28 unidades, mientras que Matías Núñez aportó 20 en el local.

Inicio de juego parejo, en dónde la diferencia fue mínima en los primeros 5 minutos de juego. Prevaleció la defensa dura y la respuesta en transición rápida con Álvaro Merlo y Rafael Rosende como estandartes en el rubro. Con un buen cierre de la banca local, que aportó puntos claves para cerrar el cuarto arriba por 18-16.

En el segundo período, La Academia se mantuvo fuerte en defensa para provocar el error del rival y en salida rápida golpeó con Mariano Gago y Matías Núñez para sacar la primera diferencia de 7 (27-20) entrando al meridiano del cuarto. El buen momento defensivo del local se tradujo en una ofensiva ordenada con Galo Terrera, Fernando Fuenmayor y Núñez como claves. Con un parcial de 23-12, el dueño de casa se fue al descanso arriba por 41-28.

La vuelta al campo, lo tuvo al elenco entrerriano más efectivo en la mano de Rodrigo Acuña, con tres triples consecutivos, y un doble de Matías Caire puso a la visita a tan solo un simple (43-41). El dueño de casa pudo salir del mal momento mediante la vía de simples, sin embargo, una arremetida de Álvaro Merlo puso a La Unión abajo tan solo por un simple (47-46) a falta de 3 minutos para el cierre del parcial. El momento Merlo fue clave para los últimos instantes, liberando un triple de Nicolás Henríquez y una embestida cerró el tercer chico arriba 53-54.

Un cierre apretado, con muchos yerros por momentos y con la efectividad de Acuña a larga distancia, el visitante logró sacar una diferencia de cinco (57-62) a falta de 4 minutos. La Academia intentó responder rápido a cada anotación del rival. Entrando al último minuto de juego, el conjunto colonense sufrió la pérdida de Caire por cinco faltas y Núñez se encargó de poner al local uno abajo 64-65. Dos buenas acciones defensivas de los dirigidos por Juan Pablo Boadaz sirvieron primero para que Galo Terrera ponga adelante en el marcador al local 66-65. En la última bola, tras un libre convertido y otro errado de Nuñez, la última la tuvo Colón y con el último suspiro, Acuña igualó en 67 para decretar el suplementario.

Los minutos adicionales fue golpe y respuesta de ambos. Triple de un lado, devolución de gentilezas del otro. Pérdida de posesión del otro. Sin embargo, un triple de Acuña terminó decretando la victoria de La Unión por 72-76.

Prensa La Unión