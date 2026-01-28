Nació la hija de Cami Homs y estallaron las redes por la elección del nombre

El nacimiento de Aitana, la hija de Camila Homs y el jugador de Estudiantes de La Plata, José Sosa, se convirtió rápidamente en tendencia en las redes sociales, pero no solo por la feliz noticia. La elección del nombre desató una ola de comentarios y memes que revivieron la histórica rivalidad mediática entre la modelo y la cantante Tini Stoessel.

La confirmación llegó a través del periodista Fede Bongiorno, quien publicó la primera foto de la pareja con la recién nacida. Sin embargo, la atención de los usuarios se desvió inmediatamente hacia una irónica coincidencia "novelesca".

La polémica se encendió cuando un usuario de X (ex Twitter) destacó el trasfondo del nombre elegido. "Diganme que es joda que le puso el nombre de la piba con la que Yatra engañó a Tini", escribió la cuenta @conurbarbie, en un mensaje que alcanzó casi 700.000 visualizaciones en pocas horas.

La teoría que fascina a las redes conecta dos triángulos amorosos distintos:

Cami Homs se separó de Rodrigo De Paul, quien luego formó pareja con Tini Stoessel.

Años antes, Tini había estado en pareja con el cantante Sebastián Yatra, quien tras su ruptura fue vinculado sentimentalmente con la cantante española Aitana.

Para el "fandom", la elección de Homs no fue casualidad, sino un guiño irónico o un "palito" hacia la ex de su exmarido, utilizando el nombre de la mujer que habría sido la tercera en discordia en la relación anterior de la estrella pop.

Fuente: Noticias Argentinas.