Paraná tiene una completa agenda cultural para cerrar enero

La capital provincial se prepara para la última semana de enero, llena de actividades culturales que se desarrollarán en diferentes puntos. Desde milongas y peñas hasta música, teatro y cine, la Agenda de Verano ¡Hola Paraná!, pensada por el Municipio, ofrece propuestas para disfrutar.

La ciudad cierra el primer mes del 2026 con una diversidad de actividades desde el río hasta el sur de la capital.

Folclore, tango, peñas, festivales populares y cine serán algunas de las tantas opciones para disfrutar la última semana de enero. El subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón, destacó la decisión política de la intendenta de la ciudad, Rosario Romero, “de amplificar derechos y generar condiciones para que las familias paranaenses y los turistas puedan disfrutar diferentes espectáculos a partir de una inversión del Estado municipal”.

En ese marco, invitó a toda la comunidad a participar de las actividades culturales, que no solo promueven el entretenimiento, sino que también fortalecen el tejido social y la integración de los vecinos: “Es un momento de gozo y tranquilidad, donde cada uno puede disfrutar de su ciudad y de la cultura local, como prólogo de la 35° Fiesta Nacional del Mate”.

Festival Popular en el Parque Gazzano

Uno de los eventos destacados será el Festival Popular, que se llevará a cabo el viernes en el Parque Gazzano. La actividad comenzará a las 20 y contará con la presentación de bandas locales como Yunta Mambo, Raíz Viva, VinTrack, Te Traigo un Son y La Runfla de los Macanos. Además, habrá una feria de emprendedores, un patio gastronómico y un Concurso de Cebadores.

En ese marco, Arijón destacó la importancia de realizar estos eventos en espacios naturales y cuidados por la ciudad: “El Parque Gazzano es un lugar muy lindo y muy cuidado. Tendremos artistas locales en escena, actividades para toda la familia. Invitamos a todos a acercarse con sillas y reposeras para disfrutar de una noche agradable”.

El coordinador de la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana, Neri Ribero, señaló que este festival “se convirtió en un evento característico de la gestión municipal. “Es el tercer año consecutivo que llevamos adelante este evento y ahora incorporamos un punto nuevo, que es el Parque José Gazzano”.

La propuesta “consiste en un espectáculo artístico, una feria gastronómica y un concurso de cebadores, con la inscripción aún abierta en la página de la Municipalidad, para quienes quieran participar”.

Por su parte, la coordinadora de Vinculación Productiva de la Subsecretaría de Producción, Natalia Cuello, agregó que en la jornada “participarán más de 30 emprendedores locales, quienes tendrán la oportunidad de mostrar sus productos”.

En ese sentido, destacó que la Municipalidad “facilita que los emprendedores de la zona puedan hacer vidriera de lo que hacen, lo que es fundamental para su visibilidad y desarrollo”.

El coordinador del Parque Gazzano, Bernardo Arosteguy, destacó las mejoras realizadas en el parque: “Este lugar es muy barrial y se renovó con veredas, luminarias y cuenta con amplios espacios verdes y áreas de sombra, perfectas para disfrutar en familia”.

Agenda de esta semana

Miércoles 28

Gurí de Río: a las 19 en Patito Sirirí se presenta Río de Risas.

Arte Joven: a las 19 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz | Bv. Racedo 250. Se presentan Ancestros, Los Apolo, Snail y Naomi Omarini. Patio gastronómico | Feria de emprendedores.

Milonga Abierta: a las 20, Plaza de las Naciones. Se presentan Dúo 2x Tango, Clase e intervención por Malen Olaran y Emanuel Jauregui de La Atrevida Milonga, Alexis Kloster como Tango Dj, y Antonio Gianelli. Emprendedores de la Economía Social.

Jueves 29

Modo Peña: a las 20, Inmediaciones de Sala Mayo | Puerto Nuevo. Se presentan Fernanda Roselli grupo, Renacer Tradicional, Dúo Sendero, Alma en Peña, Pareja de baile Soledad Ramírez y el Peta Zaragoza, y Las Comadres, Folklore disidente. Patio gastronómico.

Viernes 30

Festival Popular: a las 20 en Parque Gazzano. Se presentan Yunta Mambo, Raíz Viva, VinTrack, Te Traigo un Son y La Runfla de los Macanos. Feria de emprendedores | Patio gastronómico | Concurso de Cebadores.

Humor frente al río: a las 20 en inmediaciones de Sala Mayo. Se presenta Litoral Stand up Comedy. Patio gastronómico.

Sábado 31

¡Vení al Museo! de 18 a 21, Buenos Aires 226.

Música en el Anfiteatro: a las 20, Anfiteatro Héctor Santangelo. Se presentan Chango Spasiuk, Tierra Nativa, Litoral Mitá, Compañía de Danza Expresarte y Bernardita Gutiérrez. Patio gastronómico

Domingo 1 de febrero

Cine bajo las estrellas: a las 20, en el Anfiteatro Héctor Santangelo. Se proyectará la película: Las buenas intenciones (2019) Dirección: Ana García Blaya | Duración: 85 minutos | +16

Y el cortometraje entrerriano: El Trámite (2025) | ATP. Patio gastronómico

Para más información sobre la agenda cultural, los vecinos pueden consultar el sitio web de la municipalidad o su chatbot, donde encontrarán detalles sobre todas las actividades programadas para la semana