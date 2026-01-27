Las otras reservas: cuántos dólares tienen las provincias para pagar deuda en 2026

Pacto de Mayo. Gobernadores y Javier Milei en la firma del acta de mayo en Tucumán (Foto: Presidencia).

Son 13 los Estados subnacionales argentinos con deuda internacional que deberán enfrentar vencimientos en 2026. De ese total, ya hay tres distritos que han salido en 2025 a colocar deuda bajo ley extranjera: Córdoba, ciudad de Buenos Aires y Santa Fe. Y son dos las que ya analizan condiciones para emitir este año: Chubut y Entre Ríos.

Con información hasta noviembre del 2025, los depósitos en dólares de estas provincias acumulaban US$1.507 millones, frente a vencimientos por US$2.479 millones. Es decir, una cobertura global del 61%, según un informe publicado por la consultora Politikon Chaco.

Este total indica que “el sector subnacional no cuenta con depósitos suficientes para afrontar la totalidad de los compromisos en dólares del 2026 y deberá recurrir a fuentes adicionales de divisas para cumplir con el calendario de pagos”.

El escenario es heterogéneo. Por ejemplo, los depósitos de la Ciudad de Buenos Aires más que duplican los vencimientos para este año, con un ratio de cobertura de 2,5. La Capital Federal emitió en 2025 US$600 millones en Nueva York a siete años y un cupón del 8,125%, consignó el portal de la agencia Bloomberg.

Las provincias de Córdoba y Santa Fe también han salido en 2025 a emitir deuda bajo Ley Extranjera. En el caso de Córdoba fue previo a las elecciones legislativas y fue la primera en realizar una colocación internacional bajo el Gobierno de Javier Milei: fue por US$725 millones a una tasa del 9,75%. Esta semana Córdoba buscará otros US$500 millones de financiamiento internacional. La provincia que gobierna Martín Llaryora enfrenta vencimientos por US$225,9 millones este año.

Santa Fe tuvo que esperar a que concluya el proceso electoral del 26 de octubre y el riesgo país retome una senda bajista. A principios de diciembre colocó US$800 millones a una tasa del 8,10% y vencimiento a nueve años. Entre Ríos prepara una salida por US$500 millones, con fecha a confirmar.

Provincias como Chaco, Chubut, Entre Ríos, Neuquén, Salta y Tierra del Fuego presentan niveles de cobertura muy reducidos, en algunos casos cercanos a cero, “lo que implica una alta dependencia de mecanismos futuros para cumplir con sus obligaciones en moneda extranjera”.

Pero en algunas de esas provincias con niveles reducidos de coberturas, como Chubut, Tierra del Fuego y Neuquén, los títulos públicos están garantizados por regalías de la industria petrolera, “por lo cual el ratio depósitos / vencimientos, si bien es importante de seguirlo, tiene menos peso que en las otras jurisdicciones”, marca la consultora, destacó la agencia Bloomberg.

Con depósitos (siempre a noviembre del 2025) por US$934,7 millones, la Ciudad de Buenos Aires encabeza el ranking de mayor cantidad de reservas. Y la sigue la provincia de Buenos Aires, con US$238,4 millones, pero vencimientos por US$784 millones este año: un ratio de cobertura del 0,3%. La provincia administrada por el peronista Axel Kicillof ya recibió el aval de la legislatura local para colocar deuda este año.

“Se plantea un desafío de financiamiento para las provincias en este 2026 que les permita acceder a los dólares suficientes para poder afrontar sus vencimientos de títulos públicos en esa moneda”, concluye la consultora.