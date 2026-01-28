El feriado del 3 de febrero afecta a todo el territorio provincial: ¿Alcanza al sector privado?

Este martes 3 de febrero es un día de feriado provincial en Entre Ríos para la administración pública y los bancos, según la Ley provincial 7.285. En tanto, los comercios y la industria podrán optar sobre su adhesión o no.

La efeméride conmemora la Batalla de Caseros que se libró el 3 de febrero de 1852. El ejército de la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel de Rosas, encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, fue derrotado por el Ejército Grande, compuesto por fuerzas del Brasil, Uruguay y las provincias de Entre Ríos y Corrientes, liderado por el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, quien se había sublevado contra Rosas el 1 de mayo de 1851 en que lanzó el llamado Pronunciamiento de Urquiza. La batalla culminó con la victoria del Ejército Grande y la derrota de Rosas, que el mismo día renunció al gobierno de la provincia de Buenos Aires.

De esta manera, en el calendario 2026, los entrerrianos tendrán su primer feriado provincial del año. Durante el día, no habrá actividad de ningún tipo en la administración pública ni en las entidades bancarias, mientras que en el sector privado su aplicación es optativo y cada empleador decidirá si otorga o no el día libre a sus trabajadores.

Se recordará que el gobernador Rogelio Frigerio encabezó la semana pasada una nueva reunión de gabinete, donde se definieron preparativos para el histórico acto conmemorativo por la Batalla de Caseros. El ministro de Gobierno y Justicia, Manuel Troncoso, valoró como "muy interesante" la reunión y mencionó que, en primer lugar, se conversaron aspectos organizativos del acto que se realizará el martes 3 de Febrero.

"Estamos muy abocados a lo que va a ser el acto del 3 de febrero, el día más importante para la entrerrianía, para nuestra provincia, para nuestra historia", expresó. Agregó que será "un gran acto, a la altura de las circunstancias, con mucho simbolismo, con mucho contenido y mucha significancia", publicó El Once.

El encuentro se realizó en el Salón de los Gobernadores, con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani; ministros y secretarios; y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

¿Cuándo es el fin de semana largo de febrero?

Debido a las tradicionales celebraciones por Carnaval de este año, el lunes 16 y martes 17 de febrero serán feriados nacionales. De esta manera, queda fijo el primer fin de semana largo del año para todo el país.

Todos los feriados y días no laborables de 2026, mes a mes

Febrero

Lunes 16 y martes 17: Carnaval.

Martes 17: Carnaval.

Marzo

Lunes 23: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible).

Abril

Jueves 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable).

Viernes 3: Viernes Santo (feriado inamovible).

Mayo

Viernes 1: Día del Trabajador (feriado inamovible).

Lunes 25: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible).

Junio

Lunes 15: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable; se conmemora el 17).

Sábado 20: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano (feriado inamovible).

Julio

Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible).

Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos.

Agosto

Lunes 17: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (feriado trasladable).

Septiembre

Sin feriados nacionales.

Octubre

Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable).

Noviembre

Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el viernes 20).

Diciembre

Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos.

Martes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible).

Viernes 25: Navidad (feriado inamovible).