Hábeas corpus colectivo contra el DNU de Inteligencia: piden habilitar la feria judicial

Un grupo de abogados presentó ante la Justicia Federal una acción de hábeas corpus preventivo, restrictivo y de carácter colectivo contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 941/2025, dictado por el Poder Ejecutivo Nacional, al considerar que la norma amenaza y restringe la libertad ambulatoria de los ciudadanos.

La presentación fue realizada por los letrados Rubén Alberto Pagliotto, Raymundo Arturo Kisser y Armando Rafael Aquino Britos, quienes solicitaron además que el planteo sea tramitado con habilitación de días y horas inhábiles y durante la feria judicial, en virtud de la gravedad institucional que, a su criterio, reviste el decreto cuestionado.

El alcance del planteo

Según se desprende del escrito, la acción no se limita a los firmantes sino que se promueve en favor de toda la ciudadanía, al tratarse —sostienen— de derechos de incidencia colectiva vinculados a intereses individuales homogéneos, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y la doctrina sentada por la Corte Suprema en el fallo “Halabi”.

Los abogados argumentaron que el DNU 941/2025, que modifica la Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520, habilita facultades que podrían derivar en restricciones ilegítimas de la libertad personal, al permitir que organismos de inteligencia actúen con atribuciones que, en los hechos, podrían afectar derechos fundamentales.

Cuestionamientos constitucionales

En la presentación se sostiene que el decreto resulta formalmente inconstitucional, al haber sido dictado sin que se verifiquen las circunstancias excepcionales que exige el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional para el uso de decretos de necesidad y urgencia.

Los firmantes indicaron que la reforma introducida por el DNU implica una modificación estructural y permanente del sistema de inteligencia, materia que —afirman— debería haber sido debatida en el Congreso de la Nación. En ese sentido, remarcaron que el Poder Legislativo no fue convocado para tratar la norma y que el decreto se encuentra vigente desde su publicación en el Boletín Oficial.

Asimismo, advirtieron que la normativa cuestionada podría habilitar detenciones o restricciones sin orden judicial previa, lo que vulneraría garantías constitucionales y convencionales, como la libertad personal, el derecho a circular libremente y el debido proceso.

Pedido de habilitación de la feria judicial

Uno de los puntos centrales del planteo es el pedido expreso para que la causa sea tramitada durante la feria judicial, con habilitación de días y horas inhábiles. Según indicaron los abogados, la vigencia inmediata del decreto y la imposibilidad de que sea declarado inválido sin intervención del Congreso configuran una amenaza actual e inminente sobre derechos fundamentales.

En el escrito se señala que, de no mediar una decisión judicial urgente, los daños que podrían producirse resultarían irreparables, motivo por el cual solicitaron un tratamiento inmediato del hábeas corpus.

Lo que solicita la acción

En concreto, los presentantes pidieron que:

se tenga por interpuesta la acción de hábeas corpus con alcance colectivo;

se imprima el trámite previsto en la Ley 23.098, con habilitación de días y horas;

y que oportunamente se declare la inconstitucionalidad del DNU 941/2025.

El planteo quedó ahora a consideración del Juzgado Federal interviniente, que deberá resolver, en primer término, sobre la habilitación de la feria judicial y la procedencia formal de la acción.