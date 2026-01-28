Continúa abierta la convocatoria para proyectos de cortometrajes sobre artistas contemporáneos

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) y el Fondo Nacional de las Artes (FNA) lanzaron por segundo año consecutivo el Concurso de Proyectos de Cortometrajes "Arte Registrado" 2025, una convocatoria de alcance nacional destinada a realizadores audiovisuales y estudiantes avanzados, que permanecerá abierta hasta el 3 de marzo de 2026 y que busca reconocer y fomentar la producción de cortometrajes documentales sobre artistas argentinos contemporáneos en actividad.

La iniciativa prevé la selección de ocho proyectos de cortometrajes dedicados a artistas o colectivos de artistas con inserción local, residentes en la misma provincia que el postulante. Cada uno de los proyectos seleccionados recibirá un premio otorgado por el Incaa equivalente en pesos argentinos a 6.000 dólares, monto que deberá destinarse a la realización de un cortometraje de entre cinco y diez minutos de duración.

El concurso está dirigido a realizadores audiovisuales y a estudiantes avanzados de cine o artes visuales, mayores de 18 años, de nacionalidad argentina o extranjeros con residencia legal en el país, que aún no hayan dirigido ni producido largometrajes, ya sean documentales o de ficción. Según lo establecido en las bases, no podrán postularse aquellas personas que hayan recibido durante el año 2024 una beca, premio o mención otorgada por el Fondo Nacional de las Artes.

Los proyectos deberán centrarse en artistas o colectivos de artistas que se encuentren en actividad dentro de cualquiera de las disciplinas que fomenta el FNA, entre ellas Arquitectura, Artesanías, Medios Audiovisuales, Artes Escénicas, Artes Visuales, Diseño, Letras, Música y Patrimonio.

Para participar, los postulantes deberán presentar información detallada del proyecto, que incluye una investigación sobre el artista o colectivo elegido, un registro audiovisual breve (un video de no más de dos minutos, que puede ser grabado con cámara de celular) y un plan de producción que contemple equipo técnico, cronograma de trabajo y presupuesto estimado. El jurado evaluará la calidad de la investigación presentada, priorizando aquellos proyectos que logren dar cuenta en profundidad de la personalidad, la vocación y el compromiso con el arte de los protagonistas del cortometraje.

Una vez seleccionados, los ganadores tendrán un plazo máximo de 120 días, contados a partir de la fecha de cobro del premio, para realizar y entregar el cortometraje final al Fondo Nacional de las Artes. Las obras deberán respetar la duración establecida en las bases y ajustarse al proyecto presentado originalmente.

La inscripción al concurso se realiza de manera online a través de la Plataforma Digital del Fondo Nacional de las Artes, disponible en app.fnartes.gob.ar