Un camión retiró los muebles y equipamiento y consumó el final definitivo para la sucursal del Banco Nación en Santa Elena. Ese servicio bancario nunca había sido inaugurado.

El Centro Comercial de Santa Elena expresó su preocupación por el desmantelamiento de la sucursal del Banco Nación que nunca abrió sus puertas.

El edificio estaba listo para ser inaugurado, sin embargo, la semana pasada comenzaron a retirar parte de los cajeros y cartelería para trasladar todo a Concordia.

La situación es consecuencia de la política nacional de reducción de sucursales. Cabe señalar que la entidad bancaria anunció el 25 de junio de 2025 el cierre de 60 dependencias en todo el país como parte de un plan “de austeridad y digitalización”.

Claudio Sanabria, presidente del Centro Comercial e Industrial de Santa Elena, expresó al portal La Sexta: “El Centro Comercial no va dar ningún tipo de información esta vez y cree que esta información y todo tipo de información la deben dar nuestros gobernantes: el intendente y los legisladores departamentales. También estamos esperando una respuesta urgente del gobernador, que le hemos pedido tres reuniones y no hemos tenido ninguna respuesta”.

En su momento, el intendente de Santa Elena, Domingo Rossi, expresó cuando culminaron las obras del edificio que ahora se desmantela: “Es un gran día para la comunidad, para nuestra ciudad, la empresa que ha construido este edificio del Banco Nación ha terminado. Esto ha sido una lucha por más de 20 años por distintas instituciones, instituciones económicas, comerciales de la ciudad de Santa Elena, y me ha tocado protagonizar mucho tiempo para lograr este objetivo fundamental. Esto va a dinamizar la economía de la ciudad, esto va a generar progreso, movimiento económico, fuentes de trabajo, que es lo que necesita nuestra comunidad”.

La realidad es otra. El desmantelamiento del edificio se da en un contexto de creciente preocupación en la comunidad local, especialmente entre comerciantes y sectores productivos, que ven frustrada una expectativa largamente sostenida en torno a la llegada del Banco Nación como herramienta clave para el desarrollo económico y financiero de la ciudad, publicó el diario Uno.

Contexto y perspectiva

El edificio destinado a la sucursal del Banco Nación en Santa Elena estuvo prácticamente terminado entre mayo y julio de 2025, con cajeros automáticos instalados, mobiliario completo y hasta luces encendidas por la noche, lo que generaba confusión entre los vecinos que intentaban utilizar un servicio que nunca llegó a funcionar. Pese a las expectativas de inauguración, la entidad bancaria jamás abrió sus puertas y hoy los residentes deben trasladarse hasta La Paz para realizar trámites básicos.

Fueron varios los intentos de los comerciantes para revertir la situación, entre ellos el envío de una carta al gobernador Rogelio Frigerio para que intercediera ante el presidente Javier Milei. Sin embargo, hasta el momento no han recibido respuestas, consignó el diario Uno.

En el plano legislativo, el 3 de julio de 2025 la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un proyecto del diputado Bruno Sarubi (oriundo de La Paz) solicitando al Poder Ejecutivo Nacional y al Banco Nación la habilitación urgente de la sucursal. El legislador remarcó que el edificio está terminado desde hace tiempo y cuestionó que una ciudad de más de 20.000 habitantes, con cientos de pymes, comercios y miles de jubilados, no cuente con un banco público operativo.

Quien intentó dar alguna explicación fue el jefe de la Departamental de Policía de La Paz, comisario Carlos Schmunk, quien les aclaró a los veicnos preocupados que las personas que se hicieron presentes en la sucursal bancaria nunca inaugurada “fueron a retirar los muebles que faltaban sacar por parte del Banco Nación”, publicó el portal La Departamental Noticias.

El comercio local entendió que no hubo mediación ñor parte de la provincia ante el Ejecutivo Nacional y que los sectores productivos entrerrianos quedaron en un estado de desamparo frente al cierre de dependencias estatales. Para Santa Elena -publicó el portal 03443-, el retiro de los muebles no es solo un hecho administrativo; es el final definitivo de un sueño de autonomía financiera que el ajuste de 2026 terminó de desmantelar.