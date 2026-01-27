Allanaron una vivienda por amenazas y hallan una plantación de marihuana en La Paz

La Policía de La Paz halló una plantación de marihuana en una vivienda de la ciudad durante un allanamiento que se concretó este martes en el marco de una causa por amenazas calificadas.

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Pueyrredón y Obligado de La Paz y estuvo a cargo de personal de la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar, con colaboración de la Guardia Especial y la División Investigaciones e Inteligencia Criminal. Allí se notificó a un familiar del principal involucrado en la causa.

Desde la Departamental La Paz de Policía se informó que "se dio cumplimiento a un mandamiento judicial de allanamiento, registro domiciliario, requisa personal, constatación y secuestro, dispuesto por el Juzgado de Garantías en turno, en el marco de una causa por amenazas agravadas".

Como resultado de la diligencia, se secuestró "un objeto improvisado de fabricación casera, compatible con un arma de fuego, consistente en un caño metálico con empuñadura de madera, encintado", señalaron las fuentes policiales.

Asimismo, "se realizó la constatación y registro fotográfico de prendas de vestir de interés para la causa, tales como buzos con capucha, visera y calzado, las cuales fueron debidamente documentadas en acta", añadieron desde la fuerza.

Durante el allanamiento, además, "se constató la presencia de plantas de cannabis sativa y se dejó constancia en el acta de ello", pero no fueron secuestradas.