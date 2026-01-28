Estacionamiento medido en Paraná: Gómez Tutau valoró el trabajo “de diálogo y entendimiento” con tarjeteros

El concejal de Paraná, Emiliano Gómez Tutau (PJ), valoró la gestión en relación al transporte en la ciudad capital y habló de la discusión que se viene con la implementación del estacionamiento medido. También opinó sobre la polémica del Presidente Javier Milei con la empresa Techint.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Gómez Tutau consideró que “Caterina (Stickel) ha llevado una tarea enorme, porque empezar un cambio en cualquier área de gobierno y sobre todo una transformación como la que requería el transporte público de la ciudad, era un desafío tremendo. Y este equipo que conduce (la intendenta) Rosario Romero, en esta área y en el transporte público, ha logrado una transformación total”.

Al respecto, sostuvo que “se logró en estos dos años lo que nos planteamos al principio de la gestión que era darle un salto de calidad al servicio de transporte, darle a los paranaenses lo que se merecían, que es un transporte de calidad, con tecnología, con un buen servicio, que esté a horario y demás”.

En ese contexto valoró la asunción de Kevin Bolzán, en reemplazo de Stickel al frente de la Secretaría de Movilidad Urbana y definió que “es una persona que ya estaba en el equipo con el que hemos trabajado en la política de alumbrado y es una persona preparada que tiene la calidad suficiente, tanto humana como funcionario, para atender demandas”.

Consultado por el proyecto de estacionamiento medido, dijo que hasta el momento no conocen detalles al respecto, pero consideró que “seguramente va a ser uno de los temas que van a acelerarse y van a trabajarse”. “Nosotros hemos acercado algunos antecedentes y estamos a la espera, seguramente en esta semana vamos a tener alguna respuesta. Es un tema que lo hemos laburado mucho, con mucho diálogo con todos los sectores para que esto sea algo que transforme también la ciudad y que le permita al paranaense tener un mejor servicio, y que, en definitiva, puede armonizarse con todos los sectores que trabajan, el sector de tarjeteros, y los sectores que hoy en la ciudad quieren una dinámica tecnológica, ágil, para usar el espacio público”.

Mencionó que “se analizaron experiencias en otros lugares que interpretamos que son positivas, y que son modelos más de integración. Es decir, donde tenemos incorporación de tecnología a través de un software, poder incorporar grupos asociativos a la integración de esos modelos de laburo y que le permitan planificar al Estado de esa manera. El software que viene de la mano de la empresa ya es más o menos conocido, no son muchas las empresas que están en el tema. Pero lo que más cuesta cuando se desarrolla un pliego en dónde vas articulando con estos sectores y en la ordenanza que crea el estacionamiento medido, lo novedoso que hemos incorporado es la categoría de trabajadores tarjeteros, reconociéndolos para que cuando se integre esta empresa, esta licitación, se puedan ir integrando al modelo de gestión que va a llevar adelante el estacionamiento medido de la mano de una empresa privada con un software”.

Apuntó que “la obligación de incorporar a los tarjeteros queda en el marco de la ordenanza donde creamos el estacionamiento medio. Ahí está la opción clara de lo que sería la empresa de integrarlos en el marco que puede ser asociativo o individualmente. Integrarlos, los tiene que integrar porque así quedó el estacionamiento medido que nosotros planteamos. En la mayoría de otras experiencias, se los incorpora bajo un modelo de fiscalizadores, que en algunos casos con algunas tareas más que pueden ser mantenimiento o en otras específicamente con fiscalización a través de teléfonos celulares o distintos mecanismos de control”.

“El tarjetero lo que haría es actualmente empezar a operar como fiscalizador del usuario que ocupa el espacio público en la calle con su vehículo, y va haciendo todo el control de si pagaste o no pagaste, cuánto tiempo te vas a quedar. Opera como un organizador, pero también como un fiscalizador en el marco de la integración con la empresa. También en algunos lugares tareas de mantenimiento, como remarcaciones en la calle y demás. Hay una serie de roles distintos que pueden ir desarrollando en ese marco”, especificó.

En cuanto a la factibilidad de incorporar a todos los trabajadores tarjeteros, Gómez Tutau afirmó que “el registro que existe tiene actores que no están en condiciones de prestar este servicio; hay muchos que son jubilados, muchos que tienen una discapacidad, algunos que lo están haciendo como una necesidad, e inclusive muchos que son trabajadores municipales. Es decir que hay una complejidad muy grande producto de la situación social que hay en este momento en la Argentina, por eso nosotros tenemos que ver la posibilidad de que ese registro de tarjeteros, que está recontra ampliado y que tiene un número de 180 a 200, cómo lo integramos a otras políticas”.

Al respecto vaticinó que “esto va a salir bien”. “Yo valoro mucho el modelo de gestión que está llevando adelante esta gestión, porque es de diálogo, de entendimiento, y en esto se ha notado. Nosotros sacamos esta ordenanza que crea el estacionamiento medido con mucho debate, con mucha discusión, tanto con la oposición como con nosotros mismos y con estos actores, y creo que tenemos las condiciones para lograr un muy buen acuerdo con este sector e incorporarlo, a quienes están en condiciones, de incorporarse para prestar este servicio”, sentenció.

Polémica con Techint

Respecto del contrapunto del Presidente Javier Milei con el empresario Paolo Roca y su empresa, Gómez Tutau señaló: “Siempre desde el peronismo hemos defendido la industria nacional, hemos defendido al capital productivo nacional, al que invierte acá, al que genera empleo acá, y muchas veces tenemos desacuerdo con el gobierno nacional en cuestiones que tienen que ver con la disputa de intereses, con la inflación, qué hacemos con los excedentes, para dónde se van esos dólares, pero acá lo que sucede es que el gobierno de Milei permanentemente encuentra culpables”.

“Milei está buscando permanentemente una lógica de decir que lo de acá no alcanza, no sirve, o son coimeros, o son ensobrados, o son vagos, o son delincuentes. Primero fueron los periodistas, después el fútbol, luego fueron los trabajadores y ahora son los empresarios, y esta cuenta sigue. No es quién, sino cuándo; lo que uno ve es que le va a ir tocando a todos, ni hablar de los gobernadores, los intendentes, los legisladores. Me parece que es muy fácil echarles la culpa a las condiciones del país o de los actores y no darse cuenta que lo que te toca es articular intereses, generar condiciones para dar procesos virtuosos, generar competencia inteligente, en donde los recursos queden acá”, analizó.

Aclaró, no obstante: “No creo que esta corporación, que es un grupo de empresas, sea la que mejor defiende los intereses nacionales y la industria nacional, pero sí genera empleo, sí genera condiciones propicias para el desarrollo en la Argentina. Entonces yo me paro desde esa valoración para defender los intereses nacionales. Entonces, más allá de las contradicciones que pueda generar, lo que creo es que nosotros tenemos que tener capacidad para tener acuerdo, para dar mensajes claros a estos actores. Porque el mensaje que Milei da en términos políticos, al generar una contratación con una empresa india, es un descreimiento en el empresariado nacional”.