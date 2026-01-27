Cecilia Chesini inaugura la muestra “Cartografías Sensibles” en el Antiguo Mercado y Vieja Terminal

La artista visual Cecilia Chesini inaugurará este viernes 30 de enero a las 21.30, la muestra “Cartografías Sensibles” en el Antiguo Mercado y Vieja Terminal de Gualeguaychú. La exposición podrá visitarse del 30 de enero al 22 de febrero, con entrada libre y gratuita, en el local N° 9, con ingreso por Chalup y Bolívar.

La propuesta reúne una serie de obras donde el dibujo y el color construyen una geografía simbólica y emocional. En este nuevo cuerpo de trabajos, Chesini explora procesos internos a través de formas orgánicas, trazos fluidos y una paleta cromática que se expande y se repliega, generando composiciones cargadas de sensibilidad y movimiento.

“En esta serie el color y la línea trazan una geografía interior: un mapa del tránsito entre el caos y la forma, desde la angustia del ser hacia el impulso vital de volver a florecer. La cartografía no es topográfica, sino emocional”, explicó la artista. En ese sentido, las obras proponen una lectura introspectiva, donde la repetición de gestos y formas orgánicas funciona como metáfora de crecimiento y transformación.

Según detalla Chesini, se trata de un corpus centrado en el gesto fluido y la expansión del color como huella vital. “El pigmento se comporta casi como un organismo vivo: se extiende, se retrae, se interconecta, generando una sensación de respiración o pulso”, señaló, y añadió que la serie puede leerse como “mapas de un proceso de resurrección, donde el arte no representa, sino que reorganiza el mundo interior”.

La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 17 a 22, y sábados y domingos de 10 a 13 y de 17 a 22, en el Antiguo Mercado y Vieja Terminal, un espacio que continúa fortaleciendo su perfil como ámbito de exhibición y circulación de producciones artísticas locales y regionales.

La exposición cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Cultura del Gobierno de Gualeguaychú e invita a la comunidad a recorrer una propuesta que articula arte, sensibilidad y experiencia personal.