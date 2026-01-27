El Chaqueño Palavecino fue expulsado de la Asociación Federal de Raíces Criollas: el motivo

La participación del Chaqueño Palavecino junto al presidente Javier Milei en el Festival Nacional de la Doma y el Folklore de Jesús María sigue generando repercusiones.

La Asociación Federal de Raíces Criollas anunció su expulsión del organismo, desatando un fuerte debate dentro del mundo del folklore.

La decisión se oficializó mediante un comunicado en el que la entidad expresó que la actuación del cantante en un acto popular junto al mandatario resulta “incompatible con la esencia criolla”, según los lineamientos que sostienen desde su creación.

En el texto difundido por la Asociación, la conducción remarcó que históricamente mantuvieron una postura ligada a las expresiones populares y luchas sociales, y alejada de los espacios de poder.

“Nuestros valores históricos están del lado del pueblo, no del poder”, sostuvieron, dejando en claro que la imagen del artista junto al Presidente no fue interpretada como un gesto aislado, sino como una contradicción respecto del movimiento cultural que representan.

Fuente: Noticias Argentinas.