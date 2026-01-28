Secuestran en Paraná un vehículo de la firma de Lázaro Báez en la causa Hotesur y que involucra a CFK

La Justicia Federal secuestró este miércoles en Paraná una camioneta que pertenecía a Austral Construcciones S.A., la empresa del empresario santacruceño Lázaro Báez, condenado a seis años de cárcel por corrupción junto con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad. El procedimiento se realizó en el marco de otro expediente distinto, que investiga lavado de activos y asociación ilícita y que tramita ante otro tribunal: la conocida causa Hotesur y Los Sauces.

El operativo estuvo a cargo de la Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal – División Sustracción de Automotores, y tuvo lugar a las 12:30 en la intersección de calle Jorge Newbery y Gobernador Enrique Mihura. Según supo ANÁLISIS, allí se procedió al secuestro de una pick up Chevrolet S10, cuya titularidad figura a nombre de Austral Construcciones S.A. Aparentemente estaba en manos de una persona de 34 años perteneciente a la comunidad gitana.

Según se informó oficialmente, el vehículo tenía un pedido de secuestro vigente desde el 28 de febrero de 2019, requerido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°5, en el legajo caratulado “Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/ inf. art. 303 del Código Penal”, correspondiente al delito de lavado de activos. Al momento del procedimiento, la camioneta se encontraba en poder de R.E.I. Intervino la UFI de Atención Primaria, a cargo de la fiscal Josefina Caballero.

Cabe recordar que en la causa Vialidad, por la que Báez y la expresidenta fueron condenados en diciembre de 2022, también recibieron penas el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Guillermo Periotti, entre otros, por el desvío de fondos e irregularidades en la asignación de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Sin embargo, el secuestro concretado en Paraná no se vincula a ese expediente, sino a la investigación por presunto lavado de dinero.

En este contexto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó en diciembre de 2024 una queja presentada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner, dejando firme la revocación del sobreseimiento dictado en las causas Hotesur y Los Sauces. De este modo, quedó habilitada la realización del juicio oral contra la exmandataria, su hijo Máximo Kirchner y otros imputados, acusados por lavado de activos, admisión de dádivas y asociación ilícita.

El Tribunal Oral Federal N°5 había sobreseído por mayoría a los acusados, argumentando la aplicación del principio de “ne bis in idem”, pero esa decisión fue revocada el 18 de noviembre de 2023 por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, tras un recurso del Ministerio Público Fiscal. Luego, el recurso extraordinario presentado por las defensas fue rechazado, lo que derivó en la queja ante la Corte, que terminó desestimada.