Paraná: por arreglo de cañerías, el servicio de agua potable se ve afectado en algunos barrios

Personal municipal ejecuta tareas de mantenimiento en cañerías de agua potable en distintos puntos de Paraná que generarían inconvenientes temporales en el suministro en varios barrios de la ciudad. (Foto: archivo)

Personal de la Municipalidad de Paraná realiza este miércoles una serie de trabajos de mantenimiento en la red de agua potable en distintos sectores de la ciudad. Las tareas se concentran en avenida Pedro Zanni y Bernardo O’Higgins, donde se repara un conducto de impulsión de 250 milímetros.

Como consecuencia de esta intervención, se informó que puede registrarse baja presión o falta de servicio en algunos sectores del área urbana comprendida entre las calles Artigas, Almafuerte, Gobernador Mihura y Lisandro de la Torre. Esa zona es abastecida por el sistema de bombeo del centro de distribución Parque del Lago.

En paralelo, se realizan trabajos en la red de agua potable de calle El Resero, entre Clark y Burmeister. Debido a esta intervención, se advirtió que podrían producirse episodios de baja presión en sectores de los barrios San Agustín, Bajada Grande, Puerto Viejo, Mercantil y Anacleto Medina, áreas que reciben el suministro a través del sistema de gravedad desde el centro de distribución Ejército.

Desde el área responsable del servicio se indicó que ambos trabajos están previstos para extenderse hasta las primeras horas de la tarde, dependiendo de la complejidad de las tareas y de las condiciones operativas en cada punto intervenido.

Recomiendan a los vecinos de las zonas afectadas, un uso racional del agua almacenada en los tanques domiciliarios de reserva, ya que estos permiten garantizar el suministro para las actividades esenciales del hogar mientras se desarrollan este tipo de trabajos.