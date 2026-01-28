Crespo se prepara para la 14ª Fiesta Provincial del Pollo con música en vivo y propuesta gastronómica

El Club Atlético Sarmiento de Crespo confirmó que este sábado 31 de enero, a las 20:30, se realizará la 14ª edición de la Fiesta Provincial del Pollo, un evento que tendrá lugar en la sede de la institución, ubicada en la intersección de las calles Avellaneda y Estrada, en la ciudad de Crespo y que propone una noche dedicada a la gastronomía, la música en vivo y el encuentro comunitario, con el objetivo de sostener una celebración ya instalada en la agenda festiva provincial y de convocar a vecinos, familias y visitantes de la región.

La fiesta se desarrollará en una única velada que combinará una oferta gastronómica centrada en el pollo, producto destacado de la zona, con espectáculos musicales de distintos estilos, pensados para un público amplio y con distintos gustos musicales. Desde la organización señalaron que habrá presencia de emprendedores, una dimensión comercial que permitirá la promoción del trabajo local.

En el plano artístico, la 14ª Fiesta Provincial del Pollo contará con una cartelera variada. Sobre el escenario del Club Atlético Sarmiento se presentarán Maravillas Alemanas, Grupo Tentación, Humberto y los Amantes, La Contra y El Brujo Ezequiel.