Una madre denunció a su hijo por hurto y terminó detenido por violar una restricción en Paraná

Una mujer de Paraná denunció este lunes por la tarde a su hijo de 20 años por el hurto de pertenencias en su vivienda y el joven terminó detenido luego de que la Policía constatara que había incumplido una medida judicial de prohibición de acercamiento.

La denuncia fue radicada en Comisaría Undécima, donde la mujer informó que su hijo le había sustraído objetos de su hogar. Ante el aviso, los efectivos se trasladaron a la vivienda ubicada en Cortada U, donde encontraron al joven dentro del domicilio pese a tener vigente una restricción dispuesta por el Juzgado de Familia N°1.

Notificado el fiscal de turno, dispuso la detención por desobediencia judicial, y el joven fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales, quedando a disposición de la Justicia.