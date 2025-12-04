Por falta de pago, el plantel de Gimnasia La Plata no entrenó en la previa del clásico

Los jugadores del Lobo indicaron que "a varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses". (Foto: X @gimnasiaoficial)

Los jugadores de Gimnasia y Esgrima La Plata no se entrenaron y emitieron un fuerte comunicado, en el que expusieron las razones: “A varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses”.

Esta tensa situación se da a pocos días del partido ante su clásico, Estudiantes de La Plata, correspondiente a las semifinales del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Entre las principales causas para tomar dicha decisión, está la falta de pago y las promesas incumplidas de los dirigentes.

El comunicado de los jugadores de Gimnasia:

“El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima La Plata desea expresar públicamente la difícil situación que atraviesa desde hace varios meses. A día de hoy, a varios futbolistas se les adeudan hasta cuatro meses, es decir, que no perciben su sueldo individual desde el mes de julio. Este hecho impacta directamente en nuestras familias, en nuestras obligaciones y en el normal desarrollo de nuestra actividad profesional.

Hace un mes, y priorizando el compromiso con el club y con su gente, el plantel decidió retomar los entrenamientos tras la promesa realizada por la nueva dirigencia, quien se comprometió a cancelar parte de la deuda de manera inmediata una vez asumida en su cargo.

Confiamos en que honrarían esa palabra y encontrarían una solución al problema que venimos atravesando desde hace tiempo. Sin embargo, pese a nuestra buena predisposición y a los reiterados intentos por encauzar la situación de forma privada y respetuosa, no hemos obtenido respuestas ni avances concretos por parte de los responsables actuales.

Como trabajadores del club, solo reclamamos lo que por derecho nos corresponde. Nuestra intención siempre fue -y continúa siendo- que Gimnasia pueda salir adelante, pero para eso es imprescindible que se cumplan los compromisos asumidos y que las autoridades brinden soluciones reales y urgentes.

Ante la falta total de respuestas, informamos que en el día de hoy, jueves 4 de diciembre, el plantel decidió no entrenar como medida de fuerza y en reclamo por la situación que estamos atravesando.

El plantel permanece unido, en permanente diálogo interno y abierto a cualquier instancia que permita resolver este conflicto, esperando que la dirigencia actúe con la responsabilidad y seriedad que la institución merece”.