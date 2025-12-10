Presentarán este jueves la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná

La tradicional prueba de aguas abiertas se realizará este sábado 13 de diciembre.

La 16ª edición de la Maratón Acuática Internacional Villa Urquiza-Paraná será presentada este jueves 11 de diciembre, a partir de las 11, en el salón de eventos Coliseo, situado en calle 25 de Mayo 16, 2º Piso.

Durante el encuentro se brindarán detalles de la tradicional prueba de 21 km que se llevará a cabo este sábado 13, junto con información sobre nadadores, logística y novedades de esta nueva realización.

Habrá autoridades de la organización, de la Municipalidad de Paraná, del gobierno de Villa Urquiza, del gobierno de Entre Ríos y, por supuesto, estarán presentes los colosos del río.

Cabe aclarar que la conferencia de prensa se pospuso media hora respecto de lo previsto en primer término, considerando que minutos antes sobre calle Papa Francisco habrá otra rueda de prensa, en este caso convocada por el Municipio.