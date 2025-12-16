Padre e hija se salvaron en un vuelco de una camioneta en Strobel

Un accidente de tránsito se registró en la tarde de este martes en la localidad de Strobel, departamento Diamante, cuando una camioneta volcó sobre avenida San Martín, entre calles Públicas 2 y 3.

El siniestro involucró a una pick-up Chevrolet C-10, que era conducida por un hombre acompañado por su hija menor de edad. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal policial de Comisaría Strobel, que se encontraba realizando operativos de prevención, y posteriormente trasladados al Hospital local, donde se confirmó que no presentaban lesiones de gravedad.

De acuerdo a lo manifestado en el lugar, el vehículo habría sufrido una falla mecánica en el sistema de suspensión, lo que provocó la pérdida de control, el vuelco y el impacto contra la cerca de una vivienda lindera, ocasionando daños materiales.

En el lugar también intervino el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Diamante, cuyos efectivos trabajaron para retirar el rodado y normalizar la circulación en la zona.