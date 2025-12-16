El peronismo apoyó iniciativas de Frigerio pero reclamó más debate y menos apuro en el Senado

El Senado de Entre Ríos aprobó este martes dos iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo provincial a cargo del gobernador Rogelio Frigerio: la modificación del Código Fiscal y la Ley Impositiva, y la creación de 22 nuevas comunas. Si bien los senadores de la oposición acompañaron los proyectos, dejaron expresamente asentada su posición respecto del tratamiento legislativo y del contenido de las normas.

En un comunicado, desde el peronismo advirtieron que, especialmente en materia tributaria, "el abordaje exprés y la falta de debate profundo conspiran contra la calidad de las leyes y generan errores e imprecisiones que podrían haberse evitado con mayor tiempo de análisis y participación técnica".

Durante el debate de la Ley Impositiva, el senador victoriense Victor Sanzberro cuestionó la celeridad con la que se trató una norma de alta complejidad. “Una ley fiscal amerita tiempo. Este proyecto ingresó la semana pasada y hoy ya estamos dándole media sanción. No hubo consultas con profesionales de las ciencias económicas, como sucedía en otras legislaturas, ni tiempo suficiente para emitir una opinión técnica seria”, señaló.

El legislador advirtió que el apuro en el tratamiento derivó en errores concretos: exenciones que generan dudas en cooperativas con actividades comerciales; descuentos en el impuesto automotor que podrían agravar la situación de vehículos radicados fuera de la provincia; referencias a organismos que ya no existen, como el IOSPER; y un régimen simplificado con una tabla regresiva que termina perjudicando a las categorías más bajas del monotributo.

“Estamos acompañando estas herramientas porque entendemos su importancia, pero tenemos la obligación de marcar las diferencias. Pedimos menos velocidad y más debate democrático. No nos gusta que nos lleven a los empujones”, afirmó, y advirtió que temas trascendentales como una eventual reforma previsional no pueden recibir un tratamiento similar.

Nuevas comunas

En cuanto a la creación de 22 nuevas comunas, el senador del departamento Villaguay, Juan Cosso, destacó que el peronismo escuchó a los representantes de las juntas de gobierno y valoró la iniciativa del Ejecutivo por cumplir con la Constitución provincial y jerarquizar institucionalmente a los gobiernos locales. No obstante, alertó sobre una preocupación central: la ausencia de modificaciones en los porcentajes de coparticipación.

“Se reparte la misma torta entre más jurisdicciones. Si no se incrementa el porcentaje de recursos destinados a las Comunas, vamos a terminar empobreciendo a todas”, advirtió el legislador, y remarcó que hoy las comunas asumen funciones esenciales como salud, educación, mantenimiento de caminos, infraestructura y tareas vinculadas a la seguridad, muchas de ellas de competencia provincial.

Si no se prevé un aumento en los fondos coparticipables, es imprescindible generar medidas compensatorias para evitar el deterioro en la calidad de los servicios que se brindan a los contribuyentes.

La ley aprobada contempla la creación de tres Comunas de Primera Categoría y 19 de Segunda, que se sumarán a las 83 ya existentes, alcanzando un total de 105 comunas en la provincia. Si bien la jerarquización institucional es un objetivo compartido, el justicialismo advirtió que la norma no contempla mayores recursos ni herramientas adicionales de financiamiento, lo que genera una preocupación fundada sobre su sostenibilidad en el tiempo.