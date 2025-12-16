Wanda Nara, más enamorada que nunca: se olvidó de Mauro Icardi y L-Gante

En medio del escándalo que la envuelve por la causa de estafas de su exabogado Nicolás Payarola, la conductora Wanda Nara no se mostró afectada por la situación y le declaró su amor a su nueva pareja, Martín Migueles, a través de sus historias de Instagram.

La conductora se presentó el lunes por la mañana en la Fiscalía de Benavídez para brindar su declaración como testigo en la causa en la que se investiga a su ex abogado Nicolás Payarola por presuntas estafas.

Una vez finalizado ese trámite, se dirigió a los estudios de Telefe para realizar las grabaciones de MasterChef Celebrity donde pasó toda la tarde y posteó algunas historias desde su camarín.

Sin embargo, la historia más comentada fue la que subió a últimas horas de la noche: una imponente declaración de amor.

Desde la cama de su habitación en el Chateau Libertador, Wanda Nara publicó una foto de su pareja, Martín Migueles, durmiendo junto a ella.

Es la primera vez desde que inició su relación que la mediática hace una declaración de esta magnitud, demostrando que su pasado con Mauro Icardi y L-Gante quedó atrás.

Fuente: Noticias Argentinas.