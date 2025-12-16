Toto hizo vibrar el Campo Argentino de Polo

El Campo Argentino de Polo fue testigo de una noche histórica con el regreso de Toto a Buenos Aires.

La legendaria banda estadounidense ofreció un show sólido y emotivo, que confirmó su vigencia y su vínculo intacto con el público argentino. Con producción de Fenix Entertainment, el grupo desplegó un repertorio cargado de clásicos.

Miles de fanáticos colmaron el predio, luego de que la banda realizara sold out en noviembre del 2024, para celebrar un recorrido musical que incluyó himnos como “Rosanna”, “Hold The Line”, “I’ll Be Over You” y otros infaltables de su extensa discografía.

El show tuvo un condimento especial con la participación de Christopher Cross como invitado de lujo. Antes del set principal, el músico repasó sus grandes éxitos, entre ellos “Sailing” y “Ride Like The Wind”, generando un clima cálido y nostálgico que preparó el terreno para una velada doblemente legendaria.

El cierre fue épico y a la altura de las expectativas, ya que “África” desató una ovación generalizada y puso a todo el Campo Argentino de Polo de pie, cantando al unísono uno de los himnos más emblemáticos de la historia de la música.

Fuente: Noticias Argentinas.