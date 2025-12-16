Fuga en Unidad Penal N° 1 de Paraná: tres internos fueron recapturados y revuelta en pabellón fue controlada

Se desplegó un amplio operativo en la zona de calle Maciá y en Blas Parera, donde recapturaron a los presos. Foto: Gentileza Elonce.

Una situación de extrema tensión se registró este martes por la tarde en la Unidad Penal N°1 de Paraná, donde se produjo una fuga de internos. Según la información preliminar, tresinternos evadidos fueron recapturados por la Policía tras un operativo desplegado en la zona de Costa Hernández, concretamente en calle Jujuy y Maciá.

De acuerdo a lo que se pudo saber, los internos abordaron con una “chuza” a un motociclista, le robaron el rodado y huyeron rápidamente. La maniobra dio inicio a una persecución policial que culminó con la detención de ambos en inmediaciones de Blas Parera y Antonio Crespo.





Según supo ANÁLISIS, en paralelo, se montó un importante apoyo externo de fuerzas de seguridad en el perímetro del penal, ante la presunción inicial de que un pabellón habría sido tomado por internos. No obstante, desde la Policía llevaron tranquilidad al señalar que “se había perturbado un poco dentro del pabellón, se controló, se circunscribió toda la zona, y ya todo está controlado”.

La situación se encuentra bajo control, aunque se aguarda un parte oficial para confirmar el alcance definitivo del episodio y las medidas adoptadas.

Hipótesis

La Policía investiga si el hecho se originó a partir del ataque que sufrió con arma blanca una mujer en jurisdicción de la Comisaría 14ª, en barrio Nueva Ciudad. La víctima habría sido lesionada por otra mujer. La herida sería familiar de uno de los internos evadidos. Esta violenta situación habría motivado a los internos a fugarse para tomar venganza.