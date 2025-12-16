San Lorenzo: hinchas protestaron en medio de la crisis institucional

La profunda crisis institucional que atraviesa San Lorenzo de Almagro tuvo un nuevo capítulo este martes en las inmediaciones del estadio Pedro Bidegain. Un grupo de hinchas se autoconvocó en el Nuevo Gasómetro para manifestar su descontento y reclamar la renuncia de la actual Comisión Directiva (CD), liderada por Marcelo Moretti.

Los cánticos de protesta, como el contundente "Renuncien todos la p... que los parió", resonaron en el recinto mientras la CD intentaba llevar adelante una reunión clave para el futuro político del club. Si bien se reportaron intentos de vandalizar las entradas, otros aficionados intervinieron para mantener el reclamo de la manera más ordenada posible.

Moretti no renuncia y destaca el apoyo de AFA

La reunión, originalmente pautada para las 11, debió pasar a un cuarto intermedio hasta las 17 debido a que varios dirigentes, incluido Moretti, debieron presentarse ante el Ministerio Público Fiscal.

A pesar del clima de tensión y las presiones, el presidente del Ciclón fue tajante al ratificar su posición y asegurar su continuidad en el cargo. "No voy a renunciar. Estamos analizando para que San Lorenzo pueda tener la política y la continuidad que debe tener. La acefalía no es lo recomendable en estos casos", expresó Moretti, quien además descartó tomarse licencia, afirmando que su intención es continuar con el mandato a su cargo.

El mandatario Azulgrana llamó a la cautela y a la madurez política, destacando la necesidad de acordar con sectores del oficialismo y la oposición en una situación que calificó como "delicada". Además, subrayó el respaldo recibido desde la cúpula del fútbol argentino. "Agradecemos como siempre el apoyo de AFA, de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino", sostuvo Moretti.

Denuncia por incidente con la camioneta que trasladaba a Moretti

La jornada de crisis sumó un episodio de gravedad. Un hincha de San Lorenzo, identificado como Lucas, denunció haber sido embestido por la camioneta que trasladaba a Marcelo Moretti, quien viajaba como acompañante.

El joven relató que siguió el vehículo y, al detenerse, se paró en la puerta del acompañante para increpar al presidente. "Hace marcha atrás para irse (...), dobla a la derecha, me lleva puesta la bicicleta, la rueda de adelante, y me pisa el pie izquierdo", afirmó el damnificado, quien fue asistido por personal policial.

El hincha manifestó que su enojo se debía a la situación institucional del club: "Más que nada por el club, me chupa... la bicicleta. Es lo material. El tema es esto, que lo vienen haciendo hace tiempo y no les importa nada", sostuvo.

Hasta el momento, el club no emitió un comunicado oficial sobre lo ocurrido con la camioneta. Las próximas horas serán cruciales para definir cómo quedará conformada la cúpula política, una vez que se reanude la sesión de la Comisión Directiva.