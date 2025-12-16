YouTube, Instagram y TikTok inspiran más del 20 % del ecommerce

El 21 % de los consumidores recurrió a YouTube y el 25 % a redes como Instagram y TikTok para inspirarse antes de realizar una compra, lo cual convierte al video en el formato más influyente del proceso de decisión, según cifras de la CACE.

El consumidor digital de hoy necesita ver el producto en acción, entender cómo funciona, escuchar la opinión de otros usuarios y comprobar si realmente cumple lo que promete, explica el relevamiento al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.

Leer una descripción o revisar una ficha técnica antes de decidir una compra quedó en el pasado.

YouTube se transformó en el espacio donde el usuario profundiza: revisa comparativas, unboxings, reseñas extensas y demostraciones que muestran ventajas y limitaciones reales.

Es el lugar donde se buscan respuestas concretas y contenido que ayude a resolver dudas técnicas o funcionales.

Según el informe Think with Google – Culture & Trends 2024, el 87 % de los usuarios consume múltiples formatos de contenido dentro de YouTube —videos largos, shorts, clips, podcasts y transmisiones en vivo—, lo que refuerza la idea de que la plataforma dejó de ser “video-first” y se convirtió en un espacio transversal que compite simultáneamente con TikTok, Twitch y Spotify.

En redes sociales como Instagram y TikTok, la lógica es distinta: el usuario se inspira mediante videos cortos, espontáneos, estéticos o altamente prácticos, que elevan la percepción del producto y muestran resultados de manera instantánea.

Este comportamiento revela una tendencia clara: el consumidor actual confía más en experiencias reales que en discursos corporativos.

Los videos reducen la incertidumbre

“Las recomendaciones espontáneas de otros usuarios, la prueba honesta de un creador o la comparación entre dos productos tienen hoy más peso que cualquier anuncio pulido. Los videos reducen la incertidumbre, permiten ver el uso cotidiano y ayudan a validar si un producto se ajusta a las expectativas", señaló Germán Torres, director SBU Commerce de Snoop Consulting.

El formato audiovisual también responde a una demanda que creció exponencialmente: entender el producto antes de tenerlo en las manos.

Ver cómo se aplica una crema, cómo suena un parlante, cómo cae una prenda o cuánto tarda en funcionar un electro es información que ningún texto puede transmitir por sí solo.

Por eso, los videos están moldeando decisiones: reducen dudas, aportan evidencia y aceleran la seguridad con la que el usuario avanza hacia el pago.

Por qué los videos moldean decisiones

De acuerdo con los especialistas, existen cinco aspectos claves que explican el porqué los videos moldean las decisiones de consumo:

-Muestran el producto en situaciones reales de uso.

-Generan confianza gracias a opiniones auténticas de otros usuarios.

-Resuelven dudas rápidamente y reducen devoluciones.

-Facilitan la comparación entre modelos, marcas y precios.

-Humanizan la experiencia, mostrando resultados en primera persona.

-Para las empresas, este cambio implica reescribir su estrategia de comunicación digital.

Ya no alcanza con tener fotos bien producidas, es imprescindible crear videos claros, demostrativos y pensados para responder a las preguntas reales de los consumidores.

“Mostrar el producto desde todos los ángulos, explicar cómo se usa, evidenciar resultados y aportar transparencia se convierte en una ventaja competitiva. Las marcas que no produzcan contenido audiovisual quedan automáticamente fuera de la etapa clave del proceso: la inspiración”, agregaron desde Snoop Consulting.

Las estrategias de venta modernas no solo incluyen una página web y el carrito de compras, ahora el recorrido pasa por YouTube, TikTok, reels de Instagram, historias y microcontenidos diseñados para educar, inspirar y convertir.

La transformación de YouTubeJuan Morell, consultor en estrategia digital y SEO y director de Random Access, afirma que en pocos años, YouTube dejó de ser un territorio relativamente simple —donde alcanzar visibilidad dependía de producir buenos videos, cuidar la estética y publicar cada tanto— para transformarse en una plataforma mucho más compleja.

El 2025 consolidó un cambio que los creadores y empresas todavía están intentando comprender: hoy, la plataforma exige un ritmo de producción más alto, señales de interacción más profundas y una diversificación de formatos que obliga a pensar el contenido como un ecosistema y no como piezas aisladas.

Durante años, la frecuencia de publicación fue importante, pero no determinante.

Sin embargo, entre 2023 y 2025, YouTube incorporó señales internas que cambiaron por completo la dinámica de crecimiento.

La propia plataforma, a través de su equipo de Creator Liaison, reconoció que el algoritmo prioriza canales que muestran patrones de publicación sostenidos, con especial énfasis en la constancia semanal y la variedad de formatos. En otros términos, publicar poco deja de mostrar autoridad.

Las herramientas de analítica refuerzan esta tendencia. Datos de vidIQ revelan que los creadores que sostuvieron un patrón de producción consistente en 2024–2025 experimentaron un incremento promedio del 63% en impresiones y alcance.

Fuente: Noticias Argentinas.