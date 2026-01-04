Depro sacó ventaja ante Juventud Unida en Pronunciamiento

Depro sacó la ventaja en el primer tiempo y tendrá que defenderla en Gualeguaychú.

Este domingo hubo actividad en Entre Ríos con los encuentros de ida de los cuartos de final de la Región Litoral Sur en el Torneo Federal Regional Amateur. En Pronunciamiento, Defensores recibió a Juventud Unida en el estadio Delio Cardozo, con arbitraje del concordiense José Sandoval.

Al equipo anfitrión poco le importó que Juventud Unida llegara a esta instancia con la valla invicta: ganó por 2-0 con autoridad y de esta manera sacó ventaja rumbo al encuentro de vuelta que se jugará en el estadio de los gualeguaychuenses la próxima semana.

El primer tanto llegó a los 12 minutos de la etapa inicial. Un buen desborde de Julián Viollaz por derecha terminó con el atacante enviando un pase hacia atrás desde la línea de fondo. El balón cayó en posición de Damián Baltoré, que definió al travesaño con el arquero ya vencido, pero en el rebote apareció Diego Allende para empujar y poner el 1-0 parcial.

El segundo llegó tan solo siete minutos más tarde. Esta vez fue Allende el que desbordó por la derecha y pasó el balón para Viollaz. El atacante se hizo el espacio dentro del área y sacó un ajustado remate que dio en el poste izquierdo del arco defendido por Horst. En el rebote apareció Damián Baltoré, que se tomó revancha y esta vez definió al gol para el 2-0 parcial, que resultó definitivo.

Con el triunfo, Defensores ahora obliga a la victoria de Juventud si pretende seguir en competencia. El Azulgrana sacó una buena ventaja que lo acerca a la próxima instancia del torneo.

Derrota en María Grande

En el estadio Conrado Schamle, Atlético María grande recibió a Sanjustino con el arbitraje de Maximiliano Durán. Fue por la misma instancia que el duelo entrerriano: los cuartos de final de la Región Litoral Sur del Torneo Federal Regional Amateur.

Aunque comenzó ganando con el tanto de Federico Müller a los 12 minutos del primer tiempo, el equipo mariagrandense cayó por 2-1. Matías Ayala Vera y Nehemías González dieron vuelta el partido en favor del Albiverde santafesino. Sus goles llegaron a los 40 del primer tiempo y 49 del complemento.

El encuentro de vuelta encontrará al Rojiblanco obligado a ganar en condición de visitante para poder seguir con vida dentro del torneo.

-SÍNTESIS-

Depro 2-0 Juventud Unida.



Goles:

12’PT: Diego Allende.

19’PT: Damián Baltoré.



Formaciones:

Depro: Ramiro Baro; Yair Gurnel, Damián Sánchez, Nicolás Gómez, Maximiliano Villagrán; Diego Allende, Emanuel Piñón, Lautaro Altamirano, Damián Baltoré; Nicolás Germanier y Julián Viollaz.

DT: Hernán Orcellet.



Juventud Unida: César Horst; Nicolás Trejo, Matías Labaroni, Damián Zadel, Federico López; Iván Esquivel, Facundo Britos, Santiago Benítez, Marcelo Olivera; Sergio Olano y Maximiliano Solari.

DT: Miguel Fullana.



Árbitro: José Sandoval.



Estadio: Delio Cardozo.

Resultados | Región Litoral Sur | Cuartos de final (ida)

Domingo 4/1:

Puerto San Martín Fútbol 3-1 Sportivo Sarmiento (Maggiolo).

Atlético María Grande 1-2 Sanjustino.

Defensores de Pronunciamiento 2-0 Juventud Unida.

Ben Hur (Rafaela) 3-1 Colón (San Justo).