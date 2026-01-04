El exPatronato Julián Marcioni seguirá su carrera en Colón

Este domingo, Colón de Santa Fe anunció la contratación de Julián Marcioni. El delantero de 27 años oriundo de Cruz Alta firmó con la institución santafesina hasta diciembre de 2026. Además, Colón contará con la posibilidad de adquirir el 50% del pase una vez finalizado el contrato.

Marcioni viene de jugar con la camiseta de Patronato durante la última temporada de la Primera Nacional. En su paso por el Patrón, el atacante anotó seis goles en sus 32 apariciones en campo de juego. Apenas se perdió tres partidos en toda la temporada, pero por cuestiones físicas hubo algunos encuentros en los que participó desde el banco.

Junto a Federico Castro y Alan Bonansea, en Patronato formó una de las delanteras más goleadoras durante varias fechas del campeonato, lo que llamó la atención de diferentes clubes. Bonansea todavía no definió su futuro (también podría estar en Colón), Castro continuará su carrera en Atlanta y ahora se confirmó que Marcioni será parte del Sabalero en el 2026.

De esta manera, el conjunto santafesino continúa el armado para la próxima edición de la Primera Nacional, en la que formará parte de la Zona A y será rival de Patronato en el duelo interzonal.

Sobre Marcioni

El atacante surgió en Newell’s y luego pasó por Independiente Rivadavia de Mendoza, Atlanta, Platense y Agropecuario antes de vestir la camiseta del Rojinegro. Su paso más prolongado fue por el equipo de Carlos Casares, para el que anotó 13 goles y otorgó seis asistencias en 71 partidos. En total disputó 163 encuentros en la Primera Nacional en los que anotó 28 goles, siendo la categoría en la que desarrolló una mayor experiencia.