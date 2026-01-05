Turismo Carretera: vuelven los lastres en la Copa de Oro

En la temporada 2026 del Turismo Carretera volverán los lastres en la Etapa Regular y en la Copa de Oro.

El comienzo de la temporada 2026 de Turismo Carretera ofreció novedades reglamentarias, tal como se había anunciado durante las últimas semanas del año pasado. Entre los puntos del Reglamento Técnico se destaca que se aplicará el lastre por victoria tanto en la Etapa Regular como en la instancia de la Copa de Oro.

La normativa que se estableció para el certamen que se iniciará el 15 de febrero indica, en el Art.66 del Reglamento Técnico, lo siguiente:

“El piloto que se adjudique una competencia final (antes de la disputa de la Copa de Oro) cargará 25 kilos, al lograr el segundo triunfo acumulará 10 más, y al obtener la tercera victoria se le sumarán cinco kilos a los 35 anteriores., todo ello sumado al peso mínimo estipulado por Reglamento Técnico (Art. N* 65).

Al Inicio de la Copa de Oro todos los pilotos que hayan obtenido victorias, mantendrán el lastre correspondiente por victoria de 25 Kg sumado al peso mínimo Art N°65. En tanto que aquellos pilotos que tengan adjudicada, más de una victoria, descargaran el excedente a los 25 kg de la primer victoria.

La definición

Durante la Copa de Oro, aquel piloto que ya haya ganado y se adjudique una victoria cargara, 10 kilos y cinco adicionales en caso que gane una segunda victoria durante la copa, cargando un total de 40 kilos como máximo.

Todos los lastres por performance deben estar colocados en el lugar que antiguamente ocupaba el acompañante. Dicho lastre deberá estar precintado y se podrá retirar en cualquier momento del fin de semana de competencia por el departamento técnico para verificar si cumple con el peso correspondiente.