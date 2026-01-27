Más de 1340 deportistas pasaron por la Playa Olímpica en la Isla del Puerto de “La Histórica”

Con una destacada participación y un balance positivo, finalizó el programa Playa Olímpica “Rumbo a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026” en la Isla del Puerto, luego de desarrollarse a lo largo de tres fines de semana consecutivos, en el marco de la Fiesta Nacional de la Playa de Río. En total, más de 1.340 personas participaron de las distintas actividades deportivas, recreativas e inclusivas que formaron parte de la propuesta.

La iniciativa, impulsada por el Comité Olímpico Argentino (COA) junto a la Municipalidad de Concepción del Uruguay, consolidó a la ciudad como sede de eventos que integran deporte, turismo y vida saludable, promoviendo la participación comunitaria y los valores del olimpismo.

Durante las seis jornadas se llevaron adelante competencias y exhibiciones de beach vóley, beach handball, lucha, rugby seven, fútbol playa, newcom, pádel, ajedrez, canotaje, hockey arena, regatas de veleros, kitesurf, windsurf, wushu kung fu y deportes adaptados, con una amplia convocatoria de público y deportistas locales y regionales.

Resultados del último fin de semana

En Newcom Beach, contó con la participación de 150 deportistas distribuidos en 18 equipos. En la categoría masculina el primer lugar fue para Titanes de Paysandú, seguido por Los Bellacos de Gualeguaychú, el tercer puesto quedó para Uruguayenses y el cuarto lugar fue para Malvinas de Concepción del Uruguay. En la categoría femenina, el primer puesto fue para Las Concepcioneras, seguidas por Rocamora, Uruguayenses y Caburé.

Fútbol Playa Femenino: reunió a 120 jugadoras de 12 equipos. Las instancias de semifinales y la final se definieron por penales, luego de empates 0 a 0 en el tiempo reglamentario. El título fue para Las de Siempre, mientras que el subcampeonato quedó para Unidas por el Fútbol. El tercer puesto fue para Atlético Moneiro de Paysandú y el cuarto lugar para El Sapo Alegre.

Ajedrez: en la categoría Básica, el primer lugar fue para Mateo Mengeón de Concordia, seguido por Martín Dure de Nogoyá y Cielo Martínez de Concepción del Uruguay. En la categoría Avanzados, se consagró Lucas Heberlein de Gualeguaychú, con Pato Escalante y Agustín Moscatelli, ambos de Concepción del Uruguay, completando el podio. Asimismo, el domingo en el Torneo Blitz 3 + 2, en la categoría Básica, se ubicaron primero Igor Vergara, segundo Iñaki Bonnin y tercero Liam Ruiz Díaz, todos de Concepción del Uruguay. En la categoría Avanzados, el primer puesto fue nuevamente para Lucas Heberlein de Gualeguaychú, seguido por Federico De Battista y Agustín Moscatelli, ambos de Concepción del Uruguay.

PentAcción

Uno de los ejes destacados del programa fue la propuesta PentAcción, una actividad deportiva participativa e inclusiva que combinó cinco disciplinas: canotaje, natación en aguas abiertas, cross aventura, ciclismo y pedestrismo. La iniciativa estuvo destinada a niñas, niños y jóvenes de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado y de colonias de vacaciones de distintos clubes de la ciudad.