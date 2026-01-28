Atlético Tucumán y Central Córdoba no abrieron el marcador en el Interzonal

El Decano y el Ferroviario quedaron a mano en el Monumental José Fierro. (Foto: X @ATOficial)

Atlético Tucumán y Central Córdoba igualaron 0 a 0 este martes en el estadio Monumental José Fierro, en el interzonal de la segunda fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

En un partido que no tuvo goles, la llegada más clara fue del local, a los siete minutos, con un cabezazo del volante entrerriano Renzo Tesuri que forzó una gran reacción del arquero Alan Aguerre para evitar el gol.

Con la igualdad, ambos equipos sumaron sus primeras unidades en el Apertura, con el equipo dirigido por Hugo Colace ubicándose décimo en la zona B, mientras que el “Ferroviario” es duodécimo en su grupo.

En la próxima fecha, el Decano del fútbol tucumano deberá recibir a Huracán, el sábado 31 de enero a las 22, mientras que los dirigidos por Lucas Pusineri visitarán a San Lorenzo, el mismo día a las 17.30.

La primera llegada del partido fue la de mayor peligro, a los siete minutos, con un cabezazo potente de Tesuri luego de un centro desde la derecha, con un remate que iba al primer palo y Alan Aguerre alcanzó a desviar.

Tres minutos más tarde, el mediocampista Franco Nicola buscó sorprender con un remate lejano desde el costado derecho del área, que iba bajo y al primer poste pero Aguerre pudo enviar al córner.

A los 19 minutos, luego de un error defensivo del rival, el delantero Leandro Díaz recibió en la mitad de la cancha y decidió rematar, ante un arquero adelantado, pero su disparo se fue ancho por muy poco, consigna NA.

Central Córdoba tuvo su primera llegada de peligro a los 11 minutos del segundo tiempo, cuando un buen pase filtrado dejaba mano a mano al delantero Diego Barrera, aunque el arquero Luis Ingolotti estuvo atento y achicó a tiempo, para desbaratar el ataque rival.

A los 13 minutos, un remate lejano del volante gualeguaychuense Renzo Tesuri salió bajo y al medio pero complicó a Aguerre, cuyo rebote estuvo a centímetros de ser capturado por el Loco Díaz, aunque el guardameta de 35 años pudo reponerse y contener la pelota.

El Decano tuvo la última jugada de peligro en el cuarto minuto de descuento, con un centro desde la izquierda rematado desde el suelo por Díaz, con un tiro potente pero carente de buena dirección, que Aguerre pudo contener para mantener el 0-0 final.

Resumen del partido: