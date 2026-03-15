Claudio Tapia explicó los motivos por los que no se jugó la Finalissima

Claudio Tapia se expresó en las redes sociales sobre lo ocurrido con la Finalissima.

Después de la confirmación de la cancelación de la disputa de la Finalissima, partido que iba a enfrentar al campeón de la Eurocopa 2024 -España- con el campeón de la Copa América 2024 -Argentina- el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, explicó los motivos.

El titular de la AFA eligió las redes sociales para explicar los aspectos que consideró importantes de informar al público general sobre la negociación entre las partes. Debe destacarse que esta negociación fue necesaria luego de desatarse el conflicto bélico en Oriente Medio entre Irán y los demás países árabes.

Tapia destacó que desde la AFA sostuvieron la postura de que el partido debía jugarse en una sede neutral con el fin de garantizar la equidad deportiva. En ese marco explicó que la propuesta inicial de jugar el duelo en Madrid no respetaba ese principio.

Luego se presentó la posibilidad de jugar en una sede neutral en Italia el 27 de marzo. Aunque la AFA aceptó la sede, pidió reprogramar el encuentro para el 31 de marzo, fecha que la UEFA consideró inviable. Desde el lado europeo pretendían que la final se juegue el 27 o el 30.

Sin un acuerdo entre las partes fue imposible establecer una fecha para la disputa de la final, de manera que el torneo fue cancelado, según explicó Tapia.

De esta manera seguirá como única edición el torneo que Argentina le ganó a Italia en la previa del Mundial 2022 en Wembley. En aquella ocasión, la Albiceleste venció por 3-0 para alzarse con el título.