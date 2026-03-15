Impulsan la conformación y fortalecimiento de Centros de Estudiantes en escuelas entrerrianas

El CGE organizará una jornada con estudiantes y docentes para promover la conformación de Centros de Estudiantes.

El Consejo General de Educación (CGE), a través de la Dirección de Educación Secundaria (DES), junto a la Dirección de Juventud de la provincia, realizará el próximo jueves 26 la primera capacitación del Programa La Juventud en el Centro.

La jornada se desarrollará desde las 9.30, en el Salón San Martín del CGE, ubicado en Córdoba 305, y estará destinada a estudiantes y docentes referentes de escuelas secundarias de la provincia. El objetivo principal es comenzar a trabajar en la conformación, fortalecimiento y gestión de los Centros de Estudiantes en las instituciones educativas entrerrianas.

Durante el encuentro se presentarán los lineamientos del programa, financiado por la Dirección de Juventud de Entre Ríos y basado en la Ley Provincial N.º 10.215/13. La iniciativa tiene como propósito acompañar y fortalecer a los Centros de Estudiantes formalmente constituidos mediante la entrega de aportes económicos no reintegrables, destinados a financiar proyectos con impacto socio-comunitario positivo.

Asimismo, en la capacitación se abordarán nuevamente los aspectos centrales de la Resolución N.º 3960/19 del CGE, que establece el marco para la conformación de los Centros de Estudiantes en la provincia.

El director de Educación Secundaria, Omar Osuna, destacó la importancia de esta iniciativa y aseguró que “la Juventud en el Centro es una importante iniciativa y se constituye como una estrategia dentro del programa Escuela y Comunidad, ya que propicia la construcción y elaboración de proyectos de intervención socio-comunitaria a través de los Centros de Estudiantes. Estamos convencidos de la necesidad de su conformación y gestión en las escuelas, no sólo para garantizar la participación plena y la construcción de ciudadanía, sino también para escuchar la voz de los y las estudiantes en el proceso de transformación de la escuela secundaria que, desde el año 2023, con el Plan Educativo Provincial, se viene implementando”, señaló.

De esta manera, el CGE continúa promoviendo espacios de participación estudiantil que fortalecen la vida democrática en las escuelas y fomentan el compromiso de las juventudes con sus comunidades.