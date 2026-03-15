Falleció una niña en un despiste, y ya suman seis los muertos en Entre Ríos por siniestros este fin de semana

En el siniestro no intervino otro vehículo, sino que el Peugeot perdió el control y despistó posteriormente.

Este domingo por la tarde, se produjo el despiste de un Peugeot 207 en la ruta nacional 14, cerca de Colón.

A raíz del siniestro, falleció una de las ocupantes del vehículo. Se trata de una niña de un año, quien viajaba junto a sus padres desde Concordia a Gualeguaychú, de donde son oriundos.

Según se informó desde el puesto de control vial Mabragaña, en el siniestro no intervino otro vehículo, sino que el Peugeot perdió el control para despistar posteriormente.

Con esta nueva víctima fatal, ya suman seis las personas fallecidas en siniestros viales en rutas y caminos entrerrianos este fin de semana.

(Noticia en desarrollo)