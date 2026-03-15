Argentina terminó tercera en el Seven de Nueva York

Marcos Moneta (foto) anotó uno de los cuatro tries de Argentina en el duelo por el tercer puesto.

Este domingo la selección argentina de rugby seven concluyó su participación en la Serie Mundial. En el Sports Illustrated Stadium de Nueva York, los Pumas 7’s debieron afrontar las semifinales por el campeonato frente a Sudáfrica.

El equipo argentino no la tuvo fácil. Sudáfrica fue superior en el primer tiempo y pisó el ingoal Albiceleste en dos ocasiones por medio de Sebastiaan Jobb y Selvyn Davids, ambos tries convertidos por Tristan Leyds. Con el 14-0 parcial en el primer tiempo, la tarea fue difícil en la segunda mitad. Solo hubo un try de Argentina por medio de Marcos Moneta que configuró el resultado final: fue 14-5.

Con la derrota en semifinales, Argentina quedó relegada a jugar el partido por el tercer puesto. El rival fue Australia, con el que empezó perdiendo prácticamente desde el vestuario con el try de Wallace Charlie. Sin embargo, los Pumas igualaron de inmediato por medio de Pedro de Haro. Ambos tries fueron sin conversiones, por lo que se fueron al descanso igualados 5-5.

En el segundo tiempo despertó el equipo de Santiago Gómez Cora, que llegó al try en tres oportunidades: Moneta, Matteo Graziano y Sebastián Dubuc anotaron y Pedro De Haro convirtió los tres tries para el parcial de 26-5. Sobre el final, un try de Jayden Blake estableció el resultado definitivo: fue victoria de Argentina por 26-10.

Con este resultado final, Argentina terminó en el tercer puesto del torneo y sumó 16 puntos, por debajo de Fiji y Sudáfrica, que fue el campeón. En la tabla general, los Pumas terminaron sextos con 72 unidades y a 10 puntos del podio, que tuvo a Australia en el tercer lugar. El campeón fue Sudáfrica con 106 puntos.

Con la Serie Mundial finalizada, lo que se viene para la selección argentina es el Campeonato Mundial de Seven que tendrá tres eventos. El primero será en Hong Kong el fin de semana del 17 al 19 de abril.

Plantel de Argentina

Los convocados por Gómez Cora para la disputa de este campeonato son: Martiniano Arrieta, Matteo Graziano, Gregorio Pérez Pardo, Lautaro Bazán Vélez, Sebastián Dubuc, Santiago Vera Feld, Juan Batac, Eliseo Morales, Santino Zángara, Pedro De Haro, Marcos Moneta y Santiago Álvarez.