Belgrano y Talleres empataron en una nueva edición del clásico

Belgrano y Talleres no se sacaron ventajas en un clásico con más fricción que juego.
Este domingo, la undécima fecha de la Liga Profesional enfrentó a Belgrano y Talleres de Córdoba en una nueva edición del clásico más importante de esa ciudad. El partido contó con el arbitraje de Facundo Tello y la presencia en el VAR de Héctor Paletta.
Con la igualdad final, el Pirata se ubica como escolta de Independiente Rivadavia en la Zona B con 19 unidades; mientras que la T marcha en la cuarta posición de la Zona A con 15 puntos.
En la próxima fecha, la T deberá visitar a Independiente el sábado 21, desde las 20; mientras que el equipo de Ricardo Zielinski jugará justo después de ese partido, a las 22.15, en su cancha y frente a Racing.
-SÍNTESIS-
Belgrano 0-0 Talleres.
Formaciones:
Belgrano: Thiago Cardozo; Alcides Benítez, Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Federico Ricca; Adrián Sánchez, Franco Vázquez; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán, Juan Velázquez; Lucas Passerini.
DT: Ricardo Zielinski.
Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, Santiago Fernández, Alexandro Maidana; Matías Galarza, Juan Sforza; Rick Lima, Franco Cristaldo, Ulises Ortegoza; Ronaldo Martínez.
DT: Carlos Tévez.
Cambios:
ET: ingresó Giovanni Baroni por Rick Lima (TAL).
ET: ingresó Álvaro Ocampo por Alexis Maldonado (BEL).
12’ST: ingresó Ramiro Hernandes por Juan Velázquez (BEL).
17’ST: ingresó Valentín Dávila por Ronaldo Martínez (TAL).
17’ST: ingresó Mateo Cáceres por Ulises Ortegoza (TAL).
23’ST: ingresó Lautaro Gutiérrez por Lucas Passerini (BEL).
23’ST: ingresó Santiago Longo por Adrián Sánchez (BEL).
31’ST: ingresó Nicolás Fernández por Emiliano Rigoni (BEL).
33’ST: ingresó Martín Río por Franco Cristaldo (TAL).
37’ST: ingresó Emiliano Chiavassa por Matías Galarza (TAL).
Amonestados:
34’PT: Franco Vázquez (BEL).
7’ST: Juan Velázquez (BEL).
15’ST: Franco Cristaldo (TAL).
41’ST: Leonardo Morales (BEL).
Árbitro: Facundo Tello. VAR: Héctor Paletta.
Estadio: Julio César Villagra.