Maciá lanzó en Buenos Aires la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura

La Casa de Entre Ríos en Buenos Aires fue escenario de la presentación oficial de la 29° Fiesta Nacional de la Apicultura y Expo Apícola del Mercosur, que se realizará los días 21, 22 y 23 de marzo en la ciudad de Maciá.

La actividad estuvo encabezada por el intendente de Maciá, Ariel Müller, junto al representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Mouliá. También integraron la mesa de presentación el senador departamental Juan Diego Conti; el secretario de Producción y Ambiente del municipio de Maciá, Javier Crettaz; y el técnico apícola Fabricio Raticelli, responsable del Laboratorio de Especialidades Productivas de Maciá (LEPMA). Durante el encuentro se presentaron ante medios de comunicación, instituciones y referentes del sector las principales propuestas de esta nueva edición del evento, considerado uno de los encuentros apícolas más importantes del país.

En ese marco, Mouliá destacó el crecimiento del sector y el valor que tiene la Fiesta para la provincia. “Esta Fiesta refleja el desarrollo y la calidad del sector apícola entrerriano. La apicultura nos enorgullece por la calidad de sus productos y por la presencia nacional e internacional que ha logrado consolidar a lo largo de los años”, expresó.





Por su parte, el intendente Müller subrayó la importancia del evento para la actividad productiva y para la comunidad local.

“La apicultura necesita el acompañamiento del Estado nacional, provincial y municipal. Esta Fiesta es una de las más importantes del país y se realiza en un momento clave del año, cuando finaliza la cosecha de miel, lo que permite analizar la campaña y proyectar lo que viene para el sector”, señaló.

Además, destacó el impacto que genera el evento en la ciudad. “En Maciá somos cerca de 8.000 habitantes y durante el fin de semana de la Fiesta recibimos más de 20.000 visitantes. El municipio organiza, pero todo el pueblo se moviliza para que este encuentro sea posible, por eso es un momento que los maciaenses esperamos durante todo el año”, agregó.

También participaron de la actividad Sebastián Fogg, director de Relaciones con las Provincias del Senado de la Nación; el director de la Casa de Tucumán en Buenos Aires, Enrique Salvatierra, y autoridades de las Casas de Catamarca y Tierra del Fuego.

La programación incluirá concursos, exposiciones, capacitaciones, espacios de encuentro para el sector productivo y espectáculos musicales. Entre los artistas confirmados se presentarán La Beriso el viernes, La Delio Valdez junto al DJ Alan Gómez el sábado, y Antonio Tarragó Ros y Damas Gratis el domingo.